Уже сейчас в Германии значительно упростили правила для украинских водителей: водительские права большинства категорий можно обменять на немецкие без сдачи экзаменов.

Уже со вторника, 18 августа, владельцы украинских водительских удостоверений категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE смогут обменять их на немецкие без необходимости сдавать для этого практические и теоретические экзамены, пишет DW.

Как обменять водительские права в Германии?

В пресс-службе украинского дипломатического представительства сообщили, что соответствующие изменения в законы были опубликованы еще 17 августа 2026 года на соответствующем сайте. Украинская категория водительских прав A1 соответствует немецкой категории AM.

А вот для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE обменять права будет немного сложнее: по-прежнему необходимо обязательно получить медицинскую справку о пригодности и оценку зрения.

Но в случае, если украинские категории C и D были получены без категории B, украинским водителям в Германии все равно придется сдать оба экзамена. Получить немецкие категории C и D без категории B невозможно.

Для того чтобы обменять водительские права, необходимо обратиться в Führerscheinstelle – местный орган по выдаче и регистрации водительских прав – по месту регистрации. С собой нужно иметь справку об официальном месте жительства в Германии.

Очень важно учитывать, что водительские права не обмениваются автоматически: для этого водителям в Германии необходимо подать соответствующее заявление.

Сколько будет стоить водительское удостоверение в Германии?

Украинцам, у которых нет водительских прав и которые только готовятся сдавать экзамены уже в Германии, следует быть готовыми к тому, что получение прав там обходится недешево. По расчетам общегерманского автомобильного клуба ADAC водительские права класса B могут обойтись от 2500 до 4000 евро.

Стоимость обучения в автошколе сильно варьируется в зависимости от города – например, в Мюнхене обучение обойдется почти в два раза дороже, чем в Котбусе.