"До абсолютного минимума": Германия призвала ЕС ограничить выдачу виз россиянам

В министерстве иностранных дел Германии недовольны тем, что россиянам выдают слишком много туристических виз –, поэтому там призвали максимально ограничить их выдачу.

Германия призвала своих партнеров в ЕС ввести более жесткие ограничения на въезд россиян в Европейский Союз по туристическим визам после недавних диверсионных атак, пишет The Guardian.

Почему Германия призывает ограничить визы для россиян?

В настоящее время власти Германии расследуют действия гражданина Беларуси, что также имеет российский паспорт, поскольку, вероятно, именно он спланировал попытку нападения на аэропорт Лейпцига с использованием взрывчатки и беспилотника. Предположительно, мужчина въехал в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной посольством Италии в Минске.

Министерство иностранных дел Германии выразило недовольство тем, что россиянам выдают слишком много туристических виз.

Количество виз, выданных гражданам России для отдыха в Европейском Союзе, слишком большое,

– сообщил представитель ведомства.

Между тем источники, близкие к ведомству, утверждают, что само по себе количество туристических виз, выданных россиянам, противоречит духу санкций, связанных с войной в Украине. Кроме того, это делает невозможным отслеживание того, кто именно приезжает в ЕС и с какой целью.

В прошлом году именно Италия выдала больше всего шенгенских виз, чем любая другая страна. На долю Италии, Франции и Испании также пришлось три четверти всех визовых заявок от россиян. В настоящее время несколько стран (Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия) практически полностью прекратили выдачу виз гражданам России. Там ввели национальные ограничения, выходящие за рамки мер, действующих по всему Европейскому Союзу.

Впрочем, ряд стран-членов блока продолжают выдавать много виз, а в некоторых случаях даже увеличивают их количество.

Ведущий эксперт по внешней политике и политике безопасности в Бундестаге призвал ЕС немедленно прекратить программу выдачи туристических виз для россиян.

Чрезмерная выдача туристических виз россиянам противоречит европейской стратегии изоляции России. Это создает ложное впечатление нормализации отношений для состоятельных россиян, именно для тех, кто извлекает выгоду из царства террора Кремля,

– заявил он.

Также он назвал такую политику необоснованной не только с точки зрения безопасности, но и с моральной точки зрения. Виз призвал ЕС ограничить выдачу туристических виз россиянам "до абсолютного минимума".