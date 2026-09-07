Німеччина закликала своїх партнерів у ЄС запровадити жорсткіші обмеження на в'їзд росіян до Європейського Союзу за туристичними візами після нещодавніх диверсійних атак, пише The Guardian.

Чому Німеччина закликає обмежити візи для росіян?

Зараз влада Німеччини розслідує дії громадянина Білорусі, що також має російський паспорт, адже ймовірно він спланував спробу нападу на аеропорт Лейпцига з використанням вибухівки та безпілотника. Попередньо чоловік видав до Шенгенської зони за туристичною візою, що видало посольство Італії у Мінську.

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило незадоволення тим, що росіянам видають забагато туристичних віз.

Кількість віз, виданих громадянам Росії для відпочинку в Європейському Союзі, занадто велика,

– повідомив представник відомства.

Тим часом джерела, наближені до ряду, стверджують, що сама тільки кількість туристичних віз, що видали росіянам, суперечить духу санкцій, пов'язаних з війною в Україні. Окрім того, це унеможливлює відстеження того, хто саме приїздить до ЄС та з якою метою.

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Торік саме Італія видала найбільше шенгенських віз, ніж будь-яка інша країна. Італія, Франція та Іспанія також отримали три чверті усіх візових заявок від росіян. Наразі кілька країн (Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія) практично повністю припинили видачу віз громадянам Росії. Там запровадили національні обмеження, що виходять за межі заходів, що діють по всьому Європейському Союзі.

Втім, низка країн-членів блоку продовжують видавати багато віз, і в деяких випадках навіть збільшують їх кількість.

Провідний експерт із зовнішньої політики та політики безпеки у Бундестазі закликав ЄС негайно припинити програму туристичних віз для росіян.

Надмірна видача туристичних віз росіянам суперечить європейській стратегії ізоляції Росії. Це створює хибне враження нормалізації відносин для заможних росіян, саме для тих, хто отримує вигоду від царства терору Кремля,

– заявив він.

Також він назвав таку політику необґрунтованою не лише з точки зору безпеки, але й з моральної. Віз закликав ЄС обмежити видачу туристичних віз для росіян "до абсолютого мінімуму".