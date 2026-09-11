Акции Airbnb падают из-за законопроекта ЕС об аренде: придется ли туристам платить больше

Европейский Союз планирует ужесточить ограничения в отношении Airbnb, а также других компаний, сдающих туристам жилье в краткосрочную аренду.

Еврокомиссия уже разработала законопроект, который создаст общеевропейскую систему для оценки сложившейся ситуации в жилищном секторе, пишет Sky News.

Как могут измениться правила краткосрочной аренды в ЕС?

В Европейском Союзе уже давно назрела проблема дефицита доступного жилья – и этот дефицит неоднократно приводил к протестам по всей Европе. С помощью законопроекта власти хотят централизованно решить эту проблему.

Ранее власти нескольких городов, где проблема жилья стоит особенно остро – а именно Парижа, Венеции и Барселоны, – уже самостоятельно ввели меры по ограничению деятельности Airbnb. В итоге это вызвало ряд судебных разбирательств. Сейчас новые ограничения планируется ввести по всему блоку по единому подходу.

Именно он будет определять, испытывает ли конкретный район напряженность на рынке жилья. Чтобы выяснить, насколько серьезна ситуация, власти будут анализировать соотношение цен на недвижимость и уровня доходов населения. Также будут отслеживать тенденцию роста спроса за последнее десятилетие.

Кроме того, в документе призывают уделить особое внимание видам краткосрочной аренды, которые, скорее всего, сказываются на наличии и доступности жилья для долгосрочного проживания. Поэтому в Еврокомиссии планируют, что любые дальнейшие ограничения в отношении краткосрочной аренды будут обоснованными. Они будут касаться только отдельных проблемных районов и не будут иметь обратной силы.

Из-за этих новостей акции Airbnb подешевели примерно на 3% во время утренних торгов 10 сентября. Сама же компания заявила, что главной проблемой остается нехватка жилья.

Это означает, что регулирование должно быть сосредоточено там, где действительно существует дефицит: на строительстве, реконструкции и использовании жилья, которое сегодня пустует по всей Европе,

– заявил руководитель Airbnb по связям с государственными органами в ЕС Джордж Маврос.

Однако законопроект еще не вступил в силу: это может произойти в течение ближайших месяцев после одобрения странами ЕС и Европарламентом. Если документ будет принят, это потенциально приведет к сокращению количества жилья для туристов и к росту цен.