Єврокомісія вже розробила законопроєкт, що створить загальноєвропейську систему, аби оцінити ситуацію, що склалася у житловому секторі, пише Sky News.

Як можуть змінитися правила для короткотривалої оренди в ЄС?

У Європейському Союзі вже давно назріла проблема дефіциту доступного житла – і цей дефіцит неодноразово призводив до протестів по всій Європі. Через законопроєкт влада хоче централізовано розв'язати цю проблему.

Раніше влада кількох міст, де питання житла стоїть особливо гостро – а саме Парижа, Венеції та Барселони, вже запровадила самостійно заходи для обмеження діяльності Airbnb. Зрештою це спровокувало низку судових розглядів. Зараз нові обмеження планують запровадити по усьому блоку за єдиним підходом.

Саме він визначатиме, чи зазнає конкретний район напруженість на ринку житла. Для того, аби з'ясувати, наскільки серйозна ситуація, влада аналізуватиме співвідношення цін на нерухомість та рівня доходів населення. Також будуть відстежувати тенденцію у зростанні попиту за останнє десятиліття.

Окрім того, у документі закликають особливу увагу приділити видам короткострокової оренди, що найбільш ймовірно позначається на наявності та доступності житла для довгострокового проживання. Відтак, у Єврокомісії будь-які подальші обмеження щодо короткострокової оренди планують робити обґрунтованими. Вони будуть стосуватися тільки окремих проблемних районів та не матимуть зворотної сили.

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Через ці новини акції Airbnb подешевшали приблизно на 3% під час ранкових торгів 10 вересня. Сама ж компанія заявила, що головною проблемою залишається нестача житла.

Це означає, що регулювання має бути зосереджене там, де дійсно існує дефіцит: на будівництві, реконструкції та використанні житла, яке сьогодні стоїть порожнім по всій Європі,

– заявив керівник Airbnb з питань зв'язків з державними органами в ЄС Джордж Маврос.

Та законопроєкт ще не набув чинності: це може статися протягом найближчих місяців після схвалення країнами ЄС та Європарламентом. Якщо документ ухвалять, це потенційно призведе до скорочення кількості житла для туристів та до зростання цін.