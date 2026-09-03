После инцидента в Лейпциге для россиян планируют ввести ограничения на выдачу виз в ЕС

В ЕС планируют ввести ограничения на выдачу виз россиянам: речь идет не только об ужесточении правил для туристов, но и о запрете на въезд для бывших комбатантов. Такое решение принимается после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига.

Среди стран ЕС идея введения визовых ограничений для россиян находит все большую поддержку, о чем сообщила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, пишет "Суспильне".

Что известно о возможных визовых ограничениях для россиян?

Поддержка среди стран ЕС в отношении ограничения виз усилилась после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига: есть информация о том, что виновник инцидента въехал в ЕС по туристической визе из Италии.

Многие поднимали этот вопрос: что нам действительно нужно ужесточить визовый режим. Недопустимо, чтобы страна бомбила Украину, убивая мирных жителей в июле и августе – больше, чем когда-либо за время этой войны. И в то же время россияне въезжают и пользуются гостеприимством европейских стран. Так не должно быть,

– сказала Кая Каллас.

Между тем министр иностранных дел и торговли, а также министр обороны Ирландии Хелен Макенти выразила надежду, что инцидент в аэропорту убедит государства, которые до сих пор выступали против введения ограничений. Она подчеркнула, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности стран ЕС.

Ранее 11 стран-членов Европейского Союза потребовали от Еврокомиссии немедленно заблокировать шенгенские визы для россиян. Рекреационный туризм для россиян в Европе призвали полностью прекратить.

Каковы обстоятельства инцидента с беспилотником в Лейпциге?

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпцига в ночь на 5 августа обнаружили подозрительный предмет. Его проверили на наличие взрывчатки, а над территорией аэропорта зафиксировали дрон неподалеку от самолета украинской компании "Антонов".

Из-за закрытия полосы несколько самолетов – в том числе и пассажирский рейс – пришлось перенаправить в другие аэропорты. Уже утром работа аэропорта возобновилась в обычном режиме, а немецкая полиция классифицировала инцидент как возможное нарушение государственной безопасности.

1 сентября правительство Германии заявило, что считает Россию причастной к инциденту с дроном со взрывчаткой вблизи грузового самолета в аэропорту Лейпцига. В Берлине уже объявили о новых мерах против России – в частности, о закрытии генконсульства РФ в Бонне и запрете на строительство "Русского дома" в Берлине.