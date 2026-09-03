Серед країн ЄС ідея запровадити обмеження віз для росіян отримує все далі більшу підтримку, і про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас, пише "Суспільне".

Що відомо про можливе обмеження віз для росіян?

Підтримка серед країн ЄС щодо обмеження віз посилилася після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига: є інформація щодо того, що винуватець інциденту в'їхав до ЄС за туристичною візою з Італії.

Багато хто підіймав це питання: що нам дійсно потрібно посилити візовий режим. Неприпустимо, щоб країна бомбила Україну, вбиваючи цивільних у липні та серпні – більше, ніж будь-коли за час цієї війни. І водночас росіяни в'їжджають і користуються гостинністю європейських країн. Так не повинно бути,

– сказала Кая Каллас.

Тим часом міністерка закордонних справ і торгівлі та міністерка оборони Ірландії Гелен Макенті висловила сподівання, що випадок в аеропорту переконає держави, що досі виступали проти введення обмежень. Вона наголосила, що йдеться не лише про безпеку України, але й про безпеку країн ЄС.

Вже раніше 11 країн-членів Європейського Союзу вимагали від Єврокомісії негайно заблокувати шенгенські візи для росіян. Рекреаційний туризм для росіян у Європі закликали зупинити повністю.

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Які обставити інциденту з безпілотником у Лейпцигу?

На посадковій смузі аеропорту Лейпцига в ніч проти 5 серпня виявили підозрілий предмет. Його перевірили на наявність вибухівки, а над територією аеропорту зафіксували дрон неподалік від літака української компанії Антонов.

Через закриття смуги кілька літаків – в тому числі й пасажирський рейс – довелося перенаправити до інших аеропортів. Вже вранці роботу аеропорту відновили у звичайному режимі, а німецька поліція класифікувала інцидент як можливе порушення державної безпеки.

1 вересня уряд Німеччини заявив, що вважає Росію причетною до інциденту з дроном із вибухівкою поблизу вантажного літака в аеропорту Лейпциг. У Берліні вже оголосили про нові заходи проти Росії – зокрема пор закриття генконсульства РФ в Бонні та заборону будівництва Російського дому в Берліні.