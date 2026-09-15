Польша усилит охрану пограничных пунктов на границе с Украиной: в чем причина

Польша заявила об усилении охраны пограничных пунктов на границе с Украиной. Такое решение было принято из-за угрозы атак со стороны России.

О решении усилить охрану пунктов пропуска сообщил в X министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также Оперативное командование ВС Польши.

Почему усиливают охрану на пунктах пропуска с Польшей?

В Польше заявили, что охрану пограничных пунктов и инфраструктуры у границы планируют усилить 18-м понтонно-мостовым полком.

Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства, укрепляется, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой, – написал министр национальной обороны Польши.

Между тем в Оперативном командовании сообщили, что наблюдательные посты будут установлены у границы Польши с Украиной в трех местах: в Дорогуске, Медице и Корчове.

Что нужно знать украинцам, которые едут в Польшу?

В Польше сообщили, что с 20 сентября популярный пограничный пункт пропуска "Шегини – Медика" не будет пропускать автобусы в Польшу, а ограничения будут действовать примерно год и завершатся только в ноябре 2027 года.

Это связано с масштабным ремонтом и модернизацией пункта досмотра автобусов при въезде в ЕС. В Польше обещают, что это ускорит прохождение пограничного контроля, а также повысит пропускную способность пункта.

Но пока украинцам, путешествующим в Польшу на автобусе, придется пересекать границу в трех других пунктах пропуска: