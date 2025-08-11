Власти Барселоны ввели полный запрет на паб-кроулинг. Речь идет об отмене организованных экскурсий по барам, которые предлагают дегустации алкоголя по сниженным ценам.

Отныне их нельзя проводить в любое время суток – будь то ночь, или день – в любом районе города. Также нельзя рекламировать и продвигать такие мероприятия. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на BIW.

Почему в Барселоне запретят водить туры по барам?

Такие изменения уже начали действовать в барселонских районах Сьютат-Велья и Эшампле. Ранее эти запреты применялись только в вечернее и ночное время, а теперь будут действовать 24 часа в сутки. Это изменение затрагивает исторический центр города, который включает такие популярные районы, как Готический квартал, Раваль, Борн и Барселонета.

Власти надеются, что запрет будет способствовать спокойствию в городе, защитит права жителей на отдых и укрепит репутацию Барселоны среди туристов и инвесторов.

Паб-кроулинг провоцирует чрезмерный шум, загрязнение улиц и рост правонарушений, в том числе связанных с управлением навеселе,

– заявили в мэрии.

Документ получил предварительное одобрение и должен пройти общественное обсуждение в течение следующих 20 дней. Ожидается, что новые правила будут действовать не менее 4 лет.

