Многие туристы имеют лишь ограниченное представление об Италии, часто упоминая только крупные города, такие как Венеция, Рим и Милан. Хотя северные регионы привлекают большинство иностранцев, настоящие сокровища страны в ее южных регионах.

Тревел-журналистка Кейтлин Розати объездила всю Италию и знает эту страну очень неплохо. 24 Канал со ссылкой на Business Insider называет ее любимый регион.

Какой регион Италии туристка считает лучшим?

Регион Базиликата, расположен на юге Италии между Апулией и Калабрией, приобретает все большее признание благодаря своим потрясающим пейзажам и исключительной местной кухне.

Кейтлин подчеркивает живописные холмы и кулинарные предложения региона, постоянно рекомендуя Базиликату как место обязательного посещения для путешественников, которые ищут аутентичного итальянского опыта.

Хотя у меня прекрасные воспоминания о невероятной кухне Эмилии-Романьи и целебный соленый воздух Сардинии, мое сердце украла Базиликата – регион, который я посетила 6 раз с 2021 года и который я считаю лучше всего сохранившейся тайной страны,

– рассказывает она.

Этот регион не только красивый, но и относительно малолюдный. Здесь проживает менее 550 000 человек, и бывает не так много туристов.



Базиликата / Фото Pinterest

Чем особенна Базиликата в Италии?

Базиликата – потрясающий регион на юге Италии, который может похвастаться выходом к двум прекрасным морям: Ионическому на юге и Тирренскому на западе. Путешественники, которые ищут доступный пляжный отдых, найдут первоклассные пляжи с чистой водой.

В регионе также есть Национальный парк Поллино – крупнейший нацпарк Италии, который предлагает множество живописных пешеходных маршрутов, пролегающих через горы, украшенные соснами Лорикато.

Любителей истории очарует старинный город Матера, один из старейших непрерывно заселенных городов в мире, с богатой историей, насчитывающей почти 10 000 лет. Матера известна своими пещерами, например Сасси ди Матера, высеченными в скалах.



Город Матера / Фото Unsplash

Кулинарные энтузиасты тоже не будут разочарованы, поскольку Базиликата предлагает широкий выбор гастрономических шедевров. Кроме классических итальянских блюд, таких как пицца и паста, посетители могут полакомиться пепероне криско, хрустящим сладким перцем, доступным в различных вариантах приготовления.

Любители сыра оценят качокавалло, характерный сыр в форме капли, который обычно изготавливается из овечьего молока, и подается в различных вариантах – от жареных дисков до изысканного блюда из плавленого сыра.

