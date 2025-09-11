На юго-востоке Берлина в результате поджога двух высоковольтных линий без электричества остались более 40 тысяч домохозяйств. Сейчас электричество все еще восстановили не везде.

Пожар на высоковольтных линиях в районах Йоханништаль и Кёнигсхайдевег произошел во вторник – и уже третий день подряд тысячи берлинцев остаются без электроснабжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Berlin.

Интересно Поджог в Берлине: более 40 тысяч домов остались без электричества

Почему в Берлине нет электричества?

По состоянию на 11 сентября все еще около 13 тысяч человек остаются без электроэнергии. Сразу же после пожара на высоковольтных линиях в нескольких районах Берлина исчезло электричество, остановился общественный транспорт, не работали светофоры и даже возникли проблемы с сотовой связью.

На следующий день после пожара, 10 сентября, вышла из строя временная соединительная линия – и из-за этого 20 тысяч берлинцев снова остались без света. Сейчас восстановить свет удалось в некоторых домах, но еще 13 тысяч человек ожидают восстановления электричества. Прогнозируют закончить ремонт 11 сентября.

Сейчас это отключение энергии является самым длинным в Берлине по меньшей мере за 25 лет. Во время последнего крупного отключения электричества в Кепенике, что произошло в 2019 году, более 30 тысяч домов оставались без света около 30 часов.

Сейчас в Берлине все еще не работают некоторые трамвайные линии, и вместо этого организовали базовое сообщение автобусами. В течение среды пришлось отбуксировать несколько трамваев, сломавшихся на участках без электричества.

Что известно о поджоге ЛЭП?

Ответственность за поджог высоковольтных линий взяла на себя анархистская группа. Там заявили, что это была атака на "военно-промышленный комплекс". Нападение было направлено против технологических компаний и исследовательских институтов, расположенных в районе Алерсгоф.

Какие еще новости из Германии стоит знать?