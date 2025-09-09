Службы экстренной помощи получили извещение о пожаре в 03:00 утра, и пожарным понадобилось около часа, чтобы утолить огонь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vanguard.
Тысячи людей в Берлине остались без света
Пожар произошел в результате поджога двух опор электропередач, считает немецкая полиция. Толстые кабели на двух опорах были повреждены и частично уничтожены огнем. Кроме того, в полиции считают, что поджог, который оставил тысячи людей без электричества, был политически мотивированным.
Пламя сейчас уже удалось потушить, и на месте происшествия работают службы, выясняющие причину пожара. Позже полиция заявила, что и выбор цели, и способ поджога свидетельствует о том, что поджог был осуществлен экстремистами.
С раннего утра вторника без электричества остались около 43 тысяч домохозяйств и 3 тысячи предприятий в нескольких районах столицы. Для того, чтобы восстановить электроснабжение, понадобится некоторое время.
Полиция также сообщила, что из-за отсутствия электричества возникли проблемы с курсированием трамваев и работой светофоров.
Другие новости Германии
- В Германии премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предложил вернуть трудоспособных украинцев на родину для обеспечения безопасности. Кроме того, политик заявил, что украинцы принимают недостаточное участие в немецком рынке труда.
- Между тем Министерство труда Германии объявило, что рассматривает прекращение социальных выплат для трудоспособных, но безработных украинцев уже с 2026 года.
- А вот немецким железнодорожникам пришлось столкнуться с совсем неожиданными проблемами – а именно барсуками. Животные прорыли тоннели прямо под железнодорожными путями, и поэтому немалый отрезок пути между городами Френденберг и Унна пришлось перекрыть на 6 лет.