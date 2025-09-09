Службы экстренной помощи получили извещение о пожаре в 03:00 утра, и пожарным понадобилось около часа, чтобы утолить огонь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vanguard.

Тысячи людей в Берлине остались без света

Пожар произошел в результате поджога двух опор электропередач, считает немецкая полиция. Толстые кабели на двух опорах были повреждены и частично уничтожены огнем. Кроме того, в полиции считают, что поджог, который оставил тысячи людей без электричества, был политически мотивированным.

Пламя сейчас уже удалось потушить, и на месте происшествия работают службы, выясняющие причину пожара. Позже полиция заявила, что и выбор цели, и способ поджога свидетельствует о том, что поджог был осуществлен экстремистами.

С раннего утра вторника без электричества остались около 43 тысяч домохозяйств и 3 тысячи предприятий в нескольких районах столицы. Для того, чтобы восстановить электроснабжение, понадобится некоторое время.

Полиция также сообщила, что из-за отсутствия электричества возникли проблемы с курсированием трамваев и работой светофоров.

