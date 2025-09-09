Служби екстреної допомоги отримали сповіщення про пожежу о 03:00 ранку, і пожежникам знадобилося близько години, аби втамувати вогонь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vanguard.

Тисячі людей у Берліні залишилися без світла

Пожежа відбулася внаслідок підпалу двох опор електропередач, вважає німецька поліція. Товсті кабелі на двох опорах були пошкоджені та частково знищені вогнем. Окрім того, у поліції вважають, що підпал, який залишив тисячі людей без електрики, був політично вмотивованим.

Полум'я наразі вже вдалося загасити, і на місці події працюють служби, що з'ясовують причину пожежі. Пізніше поліція заявила, що і вибір цілі, і спосіб підпалу свідчить про те, що підпал був здійснений екстремістами.

З раннього ранку вівторка без струму залишилися близько 43 тисяч домогосподарств та 3 тисячі підприємств у кількох районах столиці. Для того, аби відновити електропостачання, знадобиться деякий час.

Поліція також повідомила, що через відсутність електрики виникли проблеми з курсуванням трамваїв та роботою світлофорів.

