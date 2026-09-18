Украина открывает новый пограничный пункт пропуска в Белой Церкви: что нужно знать

17 сентября правительство Украины распорядилось открыть новый пограничный пункт на границе с Румынией "Белая Церковь–Сигета–Мармация".

Об открытии нового автомобильного пункта пропуска на границе с Румынией говорится в постановлении Кабмина от 17 сентября. В нем предусмотрено, что КПП "Белая Церковь – Сигету – Мармацией" откроют с использованием временной инфраструктуры.

Что известно о пункте пропуска в Белой Церкви?

В настоящее время через пункт пропуска могут проходить пассажирские транспортные средства с максимально допустимой массой до 3,5 тонны в режиме постоянной работы и круглосуточного обслуживания.

До завершения строительства инфраструктуры пункта пропуска он будет функционировать в рамках строительного объекта "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацей (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области".

Пограничной службе и Государственной таможенной службе уже поручено обеспечить функционирование всех соответствующих подразделений на КПП на границе с Румынией.

О переходе нового пограничного пропускного пункта на заключительный этап строительства в правительстве заявили еще в конце июля, а открыть его планируют еще до завершения работ. Между тем было объявлено о создании нового КПП еще в начале 2024 года.

Что нужно знать украинцам перед поездкой за границу?

Недавно пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что во время воздушных тревог пункты пропуска по всей Украине работать не будут. Принять такие меры пришлось из-за того, что в последнее время россияне неоднократно атаковали объекты пограничной инфраструктуры.

Таким образом, пункты пропуска будут приостанавливать работу независимо от уровня тревоги – желтого или красного. Людей просят не оставаться вблизи пунктов пропуска и укрываться в убежищах.