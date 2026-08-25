Затронет 200 тысяч человек: в США готовятся к крупнейшей в истории отмене виз

Администрация президента США Дональда Трампа уже готовится аннулировать туристические визы 200 000 иностранцев, которые в настоящее время ожидают предоставления убежища или уже получили соответствующий статус.

Такая массовая аннуляция виз может стать крупнейшей в истории США – и, вполне вероятно, вызовет судебные обжалования, пишет The Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента.

Что известно о предстоящей отмене виз?

По словам двух американских чиновников, если решение правительства страны не будет оспорено и не пересмотрено, то уже в ближайшие недели Госдепартамент может объявить об аннулировании виз категорий B1 и B2, выданных за последнее десятилетие – с 2016 по 2026 год.

Этот шаг будет осуществлен в координации с Министерством внутренней безопасности.

"Мы сотрудничаем с Министерством внутренней безопасности с целью выявления и аннулирования неиммиграционных виз иностранцев, которые прибыли в Соединенные Штаты под предлогом краткосрочного визита, но затем подают просьбу о предоставлении убежища, чтобы остаться здесь навсегда",

– заявил пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт.

А вот количество виз, которые могут быть аннулированы, он комментировать отказался. По его словам, это длительный процесс, и количество аннулирований постоянно меняется. Кроме того, это будет происходить на постоянной основе.

Будут ли депортировать людей после аннулирования виз?

Чиновники США уверяют, что отмена статуса вовсе не обязательно приведет к немедленной депортации. Если заявления на получение убежища в настоящее время уже находятся на рассмотрении, эти люди могут рассчитывать на получение другого статуса. Впрочем, они утратят статус деловых или туристических путешественников.

Издание отмечает, что с момента вступления Дональда Трампа на второй срок его администрация начала постепенно ужесточать ограничения для соискателей виз. В частности, от них теперь требуют больше информации об активности в соцсетях, вводят обязательное внесение залогов, а также уже ввели полный запрет на выдачу виз гражданам определенных стран.

Только за последние 18 месяцев Государственный департамент США аннулировал примерно 175 000 виз – они были выданы лицам, которые были осуждены или обвинены в преступлениях. Некоторые из них – изнасилование и грабеж, а некоторые – вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, аннулирование виз коснулось также лиц, публично высказывавших критику в адрес политики США – в том числе и на Ближнем Востоке.