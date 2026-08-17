"Вы здесь в гостях": украинка рассказала, как к ней относятся в Болгарии

Для тех, кто мечтает о жизни в Европе и у моря, Болгария может стать одним из самых бюджетных направлений для переезда. Впрочем, и здесь есть несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание.

Две украинки, переехавшие в Болгарию, рассказали о своем опыте жизни в этой стране в беседе на канале Натали Велесевич.

Насколько дорого жить в Болгарии?

Юлиана переехала в Болгарию в 2024 году из Одессы и некоторое время жила на Солнечном берегу, а затем переехала в Варну. Юлия же выбрала Болгарию после трех лет жизни в Португалии. Впрочем, цены там росли очень стремительно, поэтому женщина решила сменить страну.

А болгарский быт и менталитет больше напоминали ей жизнь в Украине и казались более привычными.

Юлиана рассказала, что до введения евро коммунальные услуги обходились ей и мужу примерно в 200 левов, однако однако после перехода на новую валюту стоимость услуг выросла вдвое, и сейчас это обходится примерно в 200 евро.

Цены на продукты также выросли, хотя и не так стремительно. Но подорожание все еще ощутимо. По подсчетам девушки, двум взрослым людям, у которых также есть машина и собака, для комфортной жизни в Болгарии требуется примерно 2000 евро. Из них на аренду жилья уходит примерно 500 евро, и столько же на продукты.

У Юлии расходы выше: за аренду двухкомнатной квартиры с панорамными окнами она платит 900 евро в месяц, а продуктовая корзина за тот же период обходится в 600–700 евро. Коммунальные счета в зависимости от времени года могут колебаться от 120 до 200 евро.

Одно из основных неудобств для девушки – это строгие правила парковки. Ее автомобиль уже дважды взял эвакуатор, а за возвращение машины также нужно платить 40–45 евро.

Украинки рассказали о расходах в Болгарии: смотрите видео

Между тем средние расходы на одного человека в Болгарии, согласно Numbeo, составляют 616 евро, не считая аренды. Стоимость жизни там в среднем на 45,2% выше, чем в Украине.

А вот стоимость аренды в стране колеблется от 316 евро за однокомнатную квартиру за пределами центра города до 412 евро за такое же жилье, но в центре.

Как к украинцам относятся местные жители?

У Юлии первое впечатление о болгарах было неоднозначным: сначала местные казались слишком резкими. Но со временем девушка поняла, что экспрессивность – это скорее черта южного темперамента, а не неприязнь.

Зато Юлиане пришлось столкнуться с более негативным отношением: однажды местный житель, услышав украинскую речь, отрезал: "Вы здесь в гостях". А в другой раз мужчина у озера натравил на украинскую пару собак и потребовал уехать из страны.

Но украинка отметила, что в Болгарии у нее не было недостатка и в положительных эпизодах общения с местными жителями.