Дві українки, що переїхали до Болгарії, розповіли про свій досвід життя у цій країні у бесіді на каналі Наталі Велесевич.

Наскільки дорого жити у Болгарії?

Юліана переїхала до Болгарії 2024 року з Одеси та певний час мешкала на Сонячному березі, а тоді перебралася до Варни. Натомість Юлія обрала Болгарію після трьох років життя у Португалії. Втім, ціни там зростали дуже стрімко, тож жінка вирішила змінити країну.

А болгарський побут та менталітет більше нагадували їй про життя в Україні та видавалися звичнішими.

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Юліана розповіла, що до запровадження євро комунальні послуги обходилися їй та чоловіку приблизно у 200 левів, проте після переходу на нову валюту вартість послуг зросла вдвічі, і зараз це коштує приблизно 200 євро.

Ціни на продукти також зросли, хоч і не так стрімко. Але подорожчання все ще відчутне. За підрахунками дівчини, двом дорослим людям, що також мають автівку та собаку для комфортного життя в Болгарії потрібно приблизно 2000 євро. З них на оренду житла йде приблизно 500 євро, і стільки ж на продукти.

У Юлії витрати вищі: за оренду двокімнатної квартири з панорамними вікнами вона платить 900 євро на місяць, а продуктовий кошик на той самий період обходиться у 600 – 700 євро. Комунальні рахунки залежно від пори року можуть коливатися від 120 до 200 євро.

Одна з основних незручностей для дівчини – це суворі правила паркування. Її автомобіль вже двічі забирав евакуатор, а за повернення транспорту також потрібно платити 40 – 45 євро.

Українки розповіли про витрати в Болгарії: дивіться відео

Тим часом середні витрати на одну людину в Болгарії, згідно з Numbeo, становлять 616 євро, не враховуючи оренду. Вартість життя там в середньому на 45,2% вища, ніж в Україні.

А ось вартість оренди в країні коливається від 316 євро за однокімнатну квартиру за межами центру міста до 412 євро за таке ж житло, але у центрі.

Як до українців ставляться місцеві мешканці?

У Юлії перше враження про болгар було неоднозначним: спершу місцеві видавалися надто різкими. Але з часом дівчина зрозуміла, що експресивність – це скоріше риса південного темпераменту, а не неприязнь.

Натомість Юліані довелося зіштовхнутися з гіршим ставленням: одного разу місцевий, почувши українську мову, відрізав: "Ви тут у гостях". А іншим разом чоловік біля озера нацьковував на українську пару собак та вимагав їхати з країни.

Але українка зауважила, що в Болгарії у неї не бракувало й позитивних епізодів спілкування з місцевими.