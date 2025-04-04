Как украинцам оформить пенсию в Польше

Граждане Украины, проживающие в Польше, могут получать пенсию. Общий стаж включает сумму лет работы в обеих странах.

Для того, чтобы получать пенсию, нужно достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Об этом пишет 24 Канал.

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Условия для получения пенсии в Польше

Человек должен проживать в Польше и последнее место работы должно также быть там. Конечно, учитывается только официальная работа – по трудовому договору (umowa o pracę) или по договору доверенности (umowa zlecenie);

Также необходимо, чтобы был минимальный трудовой стаж – 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Если страхового стажа в Польше будет недостаточно для начисления пенсии, то добавляются годы стажа из Украины. Если и этого не будет достаточно, то доплюсуют годы из других стран, в которых работал человек.

Если страховой стаж меньше, пенсию также могут назначить, но ее размер в таком случае пропорционально уменьшен.

Куда обращаться для оформления пенсии в Польше Заявление можно подать в ближайшем отделении Управления социального страхования (ZUS) или через Платформу Электронных Услуг ZUS (PUE ZUS) при условии, что документы к заявлению будут переданы в управление в бумажном виде лично или по почте.

Какие документы нужны

Паспорт;

Номер PESEL;

Карта быта;

Регистрационный номер карточки налогоплательщика;

Документы о трудовом стаже (трудовая книжка, справки от работодателей, дипломы, военный билет и т.д.).

Реквизиты личного счета в польском банке для выплат в валюте.

Справка. Подробную информацию можно получить, обратившись на горячую линию в ZUS по телефону +48 22 444 02 55. Она работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Консультации доступны на украинском языке. Также можно отправить запрос на электронную почту ua@zus.pl.

Также отметим, что с 1 марта минимальная пенсия в Польше выросла на 5,5%. Теперь она составляет 1 878,91 злотых, а после налогообложения пенсионеры получают 1 709,81 злотых (около 18,4 тысячи гривен).

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