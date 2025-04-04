Для того, щоб отримувати пенсію, потрібно досягнути пенсійного віку – 60 років для жінок та 65 для чоловіків. Про це пише 24 Канал.

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Умови для отримання пенсії в Польщі

Людина мусить проживати в Польщі й останнє місце роботи повинно також бути там. Звісно, враховується тільки офіційна робота – за трудовим договором (umowa o pracę) або за договором довіреності (umowa zlecenie);

Також необхідно, щоб був мінімальний трудовий стаж – 20 років для жінок та 25 для чоловіків. Якщо страхового стажу в Польщі буде недостатньо для нарахування пенсії, то додаються роки стажу з України. Якщо і цього не буде достатньо, то доплюсують роки з інших країн, в яких працювала людина.

Якщо страховий стаж менший, пенсію також можуть призначити, але її розмір в такому випадку пропорційно зменшений.

Куди звертатися для оформлення пенсії в Польщі Заяву можна подати у найближчому відділенні Управління соціального страхування (ZUS) або через Платформу Електронних Послуг ZUS (PUE ZUS) за умови, що документи до заяви будуть передані до управління у паперовому вигляді особисто чи поштою.

Які документи потрібні

Паспорт;

Номер PESEL;

Карта побуту;

Реєстраційний номер картки платника податків;

Документи про трудовий стаж (трудова книжка, довідки від роботодавців, дипломи, військовий квиток тощо).

Реквізити особистого рахунку у польському банку для виплат у валюті.

Довідка. Детальну інформацію можна отримати, звернувшись на гарячу лінію в ZUS за телефоном +48 22 444 02 55. Вона працює з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 18:00. Консультації доступні українською мовою. Також можна надіслати запит на електронну пошту ua@zus.pl.

Також зазначимо, що з 1 березня мінімальна пенсія у Польщі зросла на 5,5%. Тепер вона становить 1 878,91 злотих, а після оподаткування пенсіонери отримують 1 709,81 злотих (близько 18,4 тисячі гривень).

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