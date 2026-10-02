Пожилые люди мечтают жить именно там: в этих странах ЕС самые высокие пенсии

В Европе основным источником дохода для пожилых людей является пенсия – но ее размер сильно различается от страны к стране.

Примерно две трети дохода пенсионеров в ЕС приходится на государственные трансферты – в основном на государственные пенсии и пособия. Но сколько именно денег получают пожилые люди в разных странах Европейского Союза, пишет Euronews.

В каких странах ЕС самая высокая пенсия?

Люди старше 65 лет в 28 странах Европы получают лишь примерно 86% от среднего дохода. А в странах Балтии этот процент опускается ниже 70%. Даже в таких развитых экономиках, как Бельгия, Дания и Швейцария, пожилые люди обычно получают менее 80% от среднего дохода в этих странах.

Интересно! В среднем по Европейскому Союзу средний размер пенсии брутто – то есть до уплаты налогов – составляет примерно 1443 евро в месяц.

Самые низкие пенсии среди всех стран Европы в Турции – примерно 3377 евро в год. А вот самые высокие – в Исландии: там пенсионеры ежегодно могут рассчитывать в среднем на 38 031 евро. Среди стран-членов ЕС показатели колеблются от 4479 евро в Болгарии до 34 413 евро в Люксембурге по состоянию на 2025 год.

Вот еще несколько стран, где пенсия ниже 8000 евро в год:

Босния и Герцеговина;

Сербия;

Черногория;

Хорватия;

Словакия;

Румыния;

Литва;

Венгрия;

Латвия.

Между тем самые высокие пенсии получают граждане Исландии, Люксембурга, Дании, Норвегии и Швейцарии. В то же время эксперты отмечают, что сравнивать пенсии непросто, ведь во всех странах действуют разные пенсионные схемы. Но есть и еще один нюанс: разница в пенсиях между разными странами, которая кажется очень значительной, существенно уменьшается, если измерять ее в стандартах покупательной способности.

Кроме того, в странах Восточной Европы чаще сохраняются льготы для пенсионеров – бесплатное медицинское обслуживание, транспорт, субсидии на жилье и т. д. А это повышает коэффициент покупательной способности. И если сравнивать пенсии в Европе именно по этому показателю, то фавориты меняются:

Люксембург;

Исландия;

Австрия;

Испания;

Норвегия;

Италия;

Дания;

Нидерланды;

Бельгия.

Между тем самая низкая пенсия по покупательной способности оказалась в Боснии и Герцеговине.