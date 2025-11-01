"Шесть этапов к новой жизни": украинка рассказала, как получить жилье в Норвегии
- Украинка описала свой переезд в Норвегию, который состоял из 6 этапов от транзитного центра в Роде до получения жилья в коммуне.
- Ключевыми этапами были пребывание в транзитном центре, разговор с полицией, переселение в основной центр приема и предоставление жилья в коммуне.
Украинка поделилась своим опытом переезда в Норвегию. Она описала путь от транзитного приема беженцев в Роде до получения жилья в коммуне.
Женщина заметила, что переезд на квартиру состоял из 6 этапов.
Какие 6 этапов нужно пройти?
Украинка рассказала, что первым этапом был приезд в транзитный центр приема беженцев в Роде. Здесь принимают в любое время, предоставляют питание, даже если уже глубокая ночь.
Второй этап – транзитный мутак, который называется Kasper. Однако важно подчеркнуть, что туда отвозят не всех. Некоторые сразу попадают в основной центр.
После "Каспера" меня снова вернули в маленький Роде. Как по мне, именно здесь было морально сложнее всего. Здесь маленькая территория, за пределы которой вы не можете выходить,
– вспомнила женщина.
Следующим этапом был разговор с полицией, заполнение документов и переселение в основной центр приема беженцев. По ее словам, там большой павильон и очень хорошая организация.
Самая ожидаемая часть дня – это обновление списков на выезд. Когда вы увидите там личный номер, то это означает, что время двигаться дальше, на пятый этап – это мутак. Там было невероятно. Последний этап – коммуна (или община), где вам предоставляют жилье, где начинается новая жизнь в Норвегии. Получилось шесть этапов,
– отметила украинка.
