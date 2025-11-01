"Шесть этапов к новой жизни": украинка рассказала, как получить жилье в Норвегии

Украинка поделилась своим опытом переезда в Норвегию. Она описала путь от транзитного приема беженцев в Роде до получения жилья в коммуне.

Женщина заметила, что переезд на квартиру состоял из 6 этапов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на iren_hrytsenko.

Какие 6 этапов нужно пройти?

Украинка рассказала, что первым этапом был приезд в транзитный центр приема беженцев в Роде. Здесь принимают в любое время, предоставляют питание, даже если уже глубокая ночь.

Второй этап – транзитный мутак, который называется Kasper. Однако важно подчеркнуть, что туда отвозят не всех. Некоторые сразу попадают в основной центр.

После "Каспера" меня снова вернули в маленький Роде. Как по мне, именно здесь было морально сложнее всего. Здесь маленькая территория, за пределы которой вы не можете выходить,

– вспомнила женщина.

Следующим этапом был разговор с полицией, заполнение документов и переселение в основной центр приема беженцев. По ее словам, там большой павильон и очень хорошая организация.

Самая ожидаемая часть дня – это обновление списков на выезд. Когда вы увидите там личный номер, то это означает, что время двигаться дальше, на пятый этап – это мутак. Там было невероятно. Последний этап – коммуна (или община), где вам предоставляют жилье, где начинается новая жизнь в Норвегии. Получилось шесть этапов,

– отметила украинка.

Украинка рассказала о своем пути в Норвегии: смотрите видео

Что стоит знать о переезде в другие страны?