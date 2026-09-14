"Может выбить почву из-под ног": украинка рассказала, что хотела бы знать перед переездом в Испанию

Украинка Полина переехала в Испанию более двух лет назад, но о некоторых особенностях этой страны она узнала уже после того, как собрала чемоданы.

Блогерша поделилась несколькими вещами, которые она хотела бы знать еще до переезда в Испанию – и она убеждена, что эти знания помогут избежать очень сложного опыта адаптации к новой стране.

Что украинка хотела бы знать перед переездом в Испанию?

Первое, что нужно сделать перед переездом в Испанию, – это найти стабильный заработок в интернете.

Я бы вообще не ехала сюда, рассчитывая, что здесь быстро найду нормальную работу. Безработица, низкие зарплаты, бюрократия – это может очень быстро выбить почву из-под ног. Поэтому онлайн-работа или хотя бы финансовая подушка – это было бы неплохо,

– поделилась девушка.

Следующий пункт блогерша считает одним из самых сложных после переезда – и он заключается в том, чтобы не сравнивать свою новую жизнь с той, что была до переезда. Также девушка советует приготовиться к тому, что уровень комфорта поначалу, безусловно, снизится. И это нормально, поэтому украинка советует дать себе время "дорасти до новой жизни".

Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео

Еще один важный совет от украинки – начинать учить испанский еще до переезда. Она категорически не советует откладывать его изучение до того момента, когда вы уже будете жить в Испании. Ведь без испанского мигрантам приходится полагаться на соотечественников, которые выучили язык и берут большую комиссию за перевод. А испанский нужен повсюду: и у врачей, и при оформлении документов, аренде, открытии счета в банке и т. д.

Также блогер советует подготовиться к тому, что на переезд уйдет всегда больше денег, чем вы ожидаете.

Я серьезно: залог, аренда, мебель, переезд, документы, переводы и какие-то совершенно неожиданные расходы,

– поделилась девушка.

И последний совет заключается в том, чтобы меньше прислушиваться к "опытным" украинцам, переехавшим в Испанию. Ведь одни будут говорить, что это лучшая страна для жизни, а другие отговаривать от поездки, подчеркивая только недостатки.

Что еще стоит знать об Испании перед переездом?

Мигрантам, впервые переезжающим в Испанию, местные правила этикета часто могут казаться странными и совершенно непривычными. Например, у испанцев принято приветствоваться поцелуями в обе щеки, а не только рукопожатием или объятиями.

Кроме того, опоздания здесь не являются большой проблемой – а зачастую их даже ожидают, пишет Studyng in Spain. А вот если вас приглашают в гости, не забудьте взять с собой подарок: это может быть бутылка вина, конфеты или цветы. Кроме того, не помешает взять с собой и отдельные лакомства для детей, если они есть в доме.