Блогерка поділилася кількома речами, що хотіла б знати ще до переїзду до Іспанії – і вона переконана, що ці знання допоможуть уникнути дуже важкого досвіду адаптації до нової країни.

Що українка хотіла б знати перед переїздом в Іспанію?

Перше, що потрібно зробити перед тим, як переїздити до Іспанії – це знайти стабільний заробіток онлайн.

Я б взагалі не їхала сюди, розраховуючи, що тут швидко знайду нормальну роботу. Безробіття, низькі зарплати, бюрократія – це може дуже швидко вибити ґрунт з-під ніг. Тому онлайн-робота, або хоча б фінансова подушка – це було б непогано,

– поділилася дівчина.

Наступний пункт блогерка вважає одним з найскладніших після переїзду – і він полягає у тому, аби не порівнювати своє нове життя з тим, що було до переїзду. Також дівчина радить приготуватися до того, що рівень комфорту спершу безумовно впаде. І це нормально, тож українка радить дати собі час "дорости до нового життя".

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Ще одна важлива порада від українки – починати вчити іспанську ще до переїзду. Вона дуже не радить відкладати її вивчення до моменту, коли ви вже житимете в Іспанії. Адже без іспанської мігрантам доводиться залежати від співвітчизників, що вивчили мову та беруть велику комісію за переклад. А іспанська потрібна повсюди: і в лікарів, і під час оформлення документів, оренди, відкриття рахунку в банку тощо.

Також блогерка радить підготуватися до того, що грошей на переїзд піде завжди більше, ніж ви очікуєте.

Я серйозно: депозит, оренда, меблі, переїзд, документи, переклади і якісь абсолютно несподівані витрати,

– поділилася дівчина.

І остання порада полягає в тому, аби менше слухати "досвідчених" українців, що переїхали до Іспанії. Адже один говоритиме, що це найкраща країна для життя, а інші відмовлятимуть їхати, наголошуючи лише на недоліках.

Що ще варто знати про Іспанію перед переїздом?

Мігрантам, що вперше переїздять до Іспанії, часто місцеві правила етикету можуть видаватися дивними та зовсім незвичними. Наприклад, в іспанців заведено вітатися поцілунками у обидві щоки, а не лише рукостисканням чи обіймами.

Окрім того, запізнення тут не є великою проблемою – а часто їх навіть очікують, пише Studyng in Spain. А ось якщо вас запрошують в гості. не забудьте прихопити з собою подарунок: це може бути пляшка вина, цукерки чи квіти. Окрім того, не завадить взяти й окремі смаколики для дітей, якщо вони є у домі.