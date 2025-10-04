Украинка, переехавшая в Польшу, рассказала, почему выбрала именно эту страну, а не любую другую в Европе.

Немало украинцев сейчас проживают в Польше – и эту страну выбирают по множеству различных причин, сообщает 24 Канал со ссылкой на katrin_u_wroclaw. Украинка, что сейчас живет во Вроцлаве, рассказала, какие есть плюсы в жизни в Польше

Какие есть преимущества в жизни в Польше?

Первый и самый важный плюс для блогера – это близость к Украине.

Родные и друзья остаются дома, а из Польши проще приехать. Ну как проще – это полтора суток дороги, но все равно лучше, чем лететь через полмира,

– поделилась девушка.

Еще одна важная причина, почему украинка выбрала для жизни Польшу – это налоги, ведь они там ниже, чем в большинстве других стран Европы. Девушка поделилась, что не хочет отдавать "половину зарплаты", и в конце концов не получать почти ничего в ответ – не лучшая перспектива для нее.

Украинка рассказала, почему переехала в Польшу: смотрите видео

Третьим преимуществом в выборе Польши для жизни для нее стали украинцы, ведь в стране их сейчас очень много. Из-за этого к жизни в другой стране адаптироваться намного проще. И польский язык выучить гораздо проще, чем другие европейские, например испанский или немецкий.

Последняя, но не по важности причина, почему украинка выбрала Польшу для переезда – это цены.

Цены здесь немного ниже, чем во многих странах ЕС,

– добавила блогерша.

