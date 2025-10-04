5 несподіваних переваг: українка розповіла, чому для життя обрала Польщу
- Українка обрала Польщу для життя через близькість до України, нижчі податки та велику українську діаспору.
- Польща має нижчі ціни в порівнянні з багатьма іншими країнами ЄС, що також було важливим фактором при виборі.
Українка, що переїхала до Польщі, розповіла, чому обрала саме цю країну, а не будь-яку іншу в Європі.
Чимало українців зараз проживають у Польщі – і цю країну обирають з безлічі різних причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на katrin_u_wroclaw. Українка, що зараз живе у Вроцлаві, розповіла, які є плюси у житті в Польщі
Які є переваги у житті в Польщі?
Перший і найважливіший плюс для блогерки – це близькість до України.
Рідні та друзі залишаються вдома, а з Польщі простіше приїхати. Ну як простіше – це півтори доби дороги, але все одно краще, ніж летіти через пів світу,
– поділилася дівчина.
Ще одна важлива причина, чому українка обрала для життя Польщу – це податки, адже вони там нижчі, ніж у більшості інших країн Європи. Дівчина поділилася, що не хоче віддавати "половину зарплати", і зрештою не отримувати майже нічого у відповідь – не найкраща перспектива для неї.
Українка розповіла, чому переїхала в Польщу: дивіться відео
Третьою перевагою у виборі Польщі для життя для неї стали українці, адже в країні їх зараз дуже багато. Через це до життя в іншій країні адаптуватися набагато простіше. І польську мову вивчити набагато простіше, ніж інші європейські, як-от іспанську чи німецьку.
Остання, але не за важливістю причина, чому українка обрала Польщу для переїзду – це ціни.
Ціни тут трішки нижчі, ніж у багатьох країнах ЄС,
– додала блогерка.
