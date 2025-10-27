Многие украинцы сейчас живут за границей, и Чехия – это одна из популярных стран. Украинка, живущая в этой стране, рассказала, о чем следует знать перед переездом.

Украинка, переехавшая в Чехию, поделилась, что жизнь в стране отличается от Украины, но имеет свои плюсы и минусы, сообщает 24 Канал со ссылкой на mariell.mari_.

Какие есть преимущества жизни в Чехии?

Важнейшим преимуществом жизни в Чехии украинка назвала то, что там чувствует себя в безопасности, а сейчас для нее это особенно ценно.

Еще один большой плюс – это удобный транспорт. Автобусы, троллейбусы и метро ходят часто, поэтому можно быстрее добраться общественным транспортом, чем машиной,

– поделилась девушка.

Кроме того, приятное ей и ощущение стабильности и умеренные цены на одежду. Она знает, чего ожидать, ведь имеет постоянную работу.

Украинка рассказала о жизни в Чехии: смотрите видео

Какие в Чехии есть недостатки?

Но и недостатков в стране хватает – в частности, жилье достаточно дорогое, а цены на продукты быстро растут. А вот медицина, как кажется блогеру, на более низком уровне, чем в Украине.

Даже когда тебе плохо, могут просто отправить домой,

– пожаловалась она.

Последний, но значительный недостаток Чехии – это бюрократия. На обычный прием у врача или какое-то обследование часто приходится ждать по несколько месяцев. Но несмотря на эти недостатки украинка рада жить в Чехии.

