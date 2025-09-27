Укр Рус
"Можуть просто відправити додому": українка розповіла про плюси й мінуси життя в Чехії
27 вересня, 10:08
2

"Можуть просто відправити додому": українка розповіла про плюси й мінуси життя в Чехії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, що живе в Чехії, відзначає безпеку, зручний транспорт і стабільність як основні переваги життя в країні.
  • Серед недоліків життя в Чехії вона називає високі ціни на житло, зростання цін на продукти, низький рівень медицини та бюрократію.

Чимало українців наразі живуть за кордоном, і Чехія – це одна з популярних країн. Українка, що живе у цій країні, розповіла, про що слід знати перед переїздом.

Українка, що переїхала до Чехії, поділилася, що життя у країні відрізняється від України, але має свої плюси та мінуси, повідомляє 24 Канал з посиланням на mariell.mari_

Які є переваги життя у Чехії?

Найважливішою перевагою життя в Чехії українка назвала те, що там відчуває себе у безпеці, а зараз для неї це особливо цінно. 

Ще один великий плюс – це зручний транспорт. Автобуси, тролейбуси та метро ходять часто, тож можна швидше дістатися громадським транспортом, ніж машиною,
 – поділилася дівчина. 

Окрім того, приємне їй і відчуття стабільності та помірні ціни на одяг. Вона знає, чого очікувати, адже має постійну роботу.

Українка розповіла про життя у Чехії: дивіться відео

Які у Чехії є недоліки?

Але й недоліків у країні вистачає – зокрема, житло досить дороге, а ціни на продукти швидко зростають. А ось медицина, як здається блогерці, на нижчому рівні, ніж в Україні. 

Навіть коли тобі погано, можуть просто відправити додому,
 – поскаржилася вона. 

Останній, але значний недолік Чехії – це бюрократія. На звичайний прийом у лікаря чи якесь обстеження часто доводиться чекати по кілька місяців. Та попри ці недоліки українка рада жити у Чехії. 

