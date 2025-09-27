Чимало українців наразі живуть за кордоном, і Чехія – це одна з популярних країн. Українка, що живе у цій країні, розповіла, про що слід знати перед переїздом.

Українка, що переїхала до Чехії, поділилася, що життя у країні відрізняється від України, але має свої плюси та мінуси, повідомляє 24 Канал з посиланням на mariell.mari_.

Які є переваги життя у Чехії?

Найважливішою перевагою життя в Чехії українка назвала те, що там відчуває себе у безпеці, а зараз для неї це особливо цінно.

Ще один великий плюс – це зручний транспорт. Автобуси, тролейбуси та метро ходять часто, тож можна швидше дістатися громадським транспортом, ніж машиною,

– поділилася дівчина.

Окрім того, приємне їй і відчуття стабільності та помірні ціни на одяг. Вона знає, чого очікувати, адже має постійну роботу.

Українка розповіла про життя у Чехії: дивіться відео

Які у Чехії є недоліки?

Але й недоліків у країні вистачає – зокрема, житло досить дороге, а ціни на продукти швидко зростають. А ось медицина, як здається блогерці, на нижчому рівні, ніж в Україні.

Навіть коли тобі погано, можуть просто відправити додому,

– поскаржилася вона.

Останній, але значний недолік Чехії – це бюрократія. На звичайний прийом у лікаря чи якесь обстеження часто доводиться чекати по кілька місяців. Та попри ці недоліки українка рада жити у Чехії.

