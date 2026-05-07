"Очень гостеприимная": украинка раскрыла неожиданные преимущества недооцененной страны ЕС

Украинка, живущая в Бельгии уже три года, заметила, что многие думают о переезде после недолгой жизни в ЕС – и поэтому делится возможными плюсами именно Бельгии как варианта для постоянной жизни.

Бельгия – это достаточно популярная среди украинцев страна, и здесь их проживает более 90 тысяч. Поэтому украинка Марьяна рассказала, что же именно привлекает людей там, сообщает brusselska.kapusta.

Какие есть плюсы жизни в Бельгии?

Локация

Первым большим преимуществом для украинки является чрезвычайно удобное расположение Бельгии. Скоростным поездом оттуда всего за 2 часа можно доехать до Парижа или в Лондон, также недалеко до Амстердама, Роттердама и тому подобное.

Еда

Несмотря на то, что Бельгия славится вафлями, картофелем и шоколадом, найти там на самом деле можно все. По всей стране есть очень много ресторанов, и Бельгия очень "гостеприимная" к другим культурам, поэтому найти можно практически любую кухню мира.

Качество жизни

Блогерша поделилась, что в Бельгии ее привлекают также доступные медицина и образование, большое количество зеленых зон и парков.

Также приличный общественный транспорт. Страна не из самых дешевых, но, сравнивая с Лондоном или Парижем, не намного, но доступнее,

– поделилась украинка.

Между тем средняя зарплата в Бельгии составляет примерно 4, 076 евро, пишет Remote People.

Недооцененная страна

Девушка заметила, что не так много людей вписывают Бельгию в свой список желаний по переезду, и зря. Но благодаря этому в некоторых сферах там меньше конкуренция.

И я заметила, что те, кто переезжают в Бельгию, они обычно остаются на дольше, чем они ожидали,

– добавила блогерша.

Что еще о жизни в Бельгии стоит знать?

В Бельгии украинские младенцы уже не могут получить временную защиту. Проблема заключается в том, что они рождены после 2022 года, а затем не могут выполнить требование о том, чтобы проживать в Украине до 24 февраля 2022. Поэтому родителям, что хотят переехать в Бельгию с ребенком и оформить там временную защиту, нужно пройти альтернативные процедуры.

Они могут отличаться в зависимости от того, где родился ребенок и имеет ли временную защиту кто-то из родителей.