"Постоянно пытаются тебя намахать": украинка раскрыла, почему не живет в Италии

Украинка, уехавшая за границу несколько лет назад, убеждена, что Италия –это очень красивая и невероятная страна, но для жизни она не подходит.

Украинка поделилась, что после нескольких поездок в Италию и сравнения жизни там и в других странах Европы заметила несколько больших минусов, из-за которых она не смогла бы там жить, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Какие есть минусы в Италии?

Украинка сама живет в Испании, однако немало ее подруг, живущих в Италии, рассказывают ей о жизни в этой стране. И первая проблема, которую заметила блогер – это бюрократия.

Если вы думаете, что в Испании все долго, то Италия – это смесь Германии и Испании. Моя подружка ждала документы и получила их через год, когда они уже были просрочены на месяц – то есть заново нужно подаваться,

– поделилась украинка.

Кроме того, в Италии очень сложно официально арендовать квартиру – и даже если в других странах Европы с этим возникают проблемы, то в Италии это сделать практически невозможно. Кроме того, Италия имеет очень старый жилой фонд – в центре крупных городов почти все дома очень старые и практически разваливаются, а найти новое жилье очень проблематично.

Также очень трудно в Италии получить какой-то официальный статус и остаться в стране работать. А цены на жилье в крупных городах и вообще просто невероятные.

И итальянцы постоянно тебя пытаются "намахать" – если не следить, то в какой-то там счет что-то напишут, еще меня также в Италии штрафовали много раз,

– добавила девушка.

Кроме того, в Италии очень много значат знакомства – и без них на работе пробиться совсем непросто. И просто интегрироваться в итальянское общество достаточно сложно.

Какие новости из-за рубежа стоит знать?