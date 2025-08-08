Неужели все из-за прыжков в бассейн: почему отели переходят на "чайлдфри" и что делать семьям
- Количество отелей, вводящих политику "чайлдфри", выросло на 40%.
- Зои Харрис из On the Beach отметила, что пары без детей все чаще выбирают отели "чайлдфри" для более спокойного отдыха.
Хотя традиционно отели нечасто ограничивают пребывание детей, новый тренд внес изменения в политике этих заведений. За последние годы количество отелей, которые запрещают детям находиться на своей территории, выросло на 40%.
Есть несколько причин. Почему отели все больше становятся "чайлдфри", рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Почему отели становятся "чайлдфри"?
Отдыхающие все чаще выбирают отели без детей, чтобы избежать беспорядка, шума и хаоса, которые часто ассоциируются с маленькими детьми.
Последние статистические данные свидетельствуют, что количество взрослых, которые выбирают такие спокойные условия проживания, выросло на 81%. В ответ на этот спрос, количество отелей, в которых не допускается проживание детей, также значительно увеличилось – на 40%.
Пары говорят "да" спокойствию и "нет" скрипучим надувным кругам, они хотят, чтобы саундтреком их отпуска был звон бокалов, а не крики детей – и кто может их за это винить?,
– сказала Зои Харрис из компании On the Beach.
По ее словам, все больше пар без детей открывают для себя, что выбор отелей с политикой "без детей" обеспечивает более спокойный отдых.
Какие месяцы самые лучшие для отпуска "чайлдфри"?
Согласно данным сайта On The Beach, июль является самым любимым месяцем для пар, которые решили остановиться в отелях без детей. Такая тенденция объясняется тем, что в этот период большинство детей остаются в школе, позволяя взрослым наслаждаться теплой погодой и более спокойной атмосферой.
Также сентябрь считается отличным временем для отдыхающих, которые стремятся избежать семей с маленькими детьми.
Многие также предпочитают межсезонье для отдыха, поскольку дети, как правило, возвращаются в школу. В отелях тогда царит более спокойная атмосфера.
