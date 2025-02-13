Почему в Польше злотые, а не евро: простыми словами о сложном

Большинство стран мира, которые входят в Европейский Союз, перешли на евро, но не Польша. Польское население и политики выступают за сохранение злотого.

Часто люди задумываются над вопросом: почему так? 24 Канал попытался разобраться, и рассказывает, почему в Польше до сих пор злотый, а не евро.

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Почему Польша не перешла на евро: причины

Решение Польши воздержаться от введения евро в значительной степени объясняется опасениями относительно потенциальной потери экономического суверенитета. Сейчас страна сохраняет контроль над своей монетарной политикой через центральный банк, который управляет обменным курсом злотого, процентными ставками и различными ключевыми финансовыми показателями.

Перспектива перехода на евро будет означать передачу этих полномочий Европейскому центральному банку, что остается неприемлемым для значительной части польского населения.

Также такое решение может привести к сокращению государственных доходов. Эксперты указывают на то, что стране придется отказаться от сбора платы за конвертацию валюты, что может повлиять на ее фискальный ландшафт.

Кроме того, вступление Польши в еврозону может привести к росту цен для потребителей. Экономические аналитики утверждают, что товары и услуги в еврозоне, как правило, дороже, чем в Польше.

Можно ли рассчитаться евро в Польше

В Польше можно платить в евро, впрочем, не везде. В то время как крупные торговые центры, гостиницы, рестораны и популярные туристические аттракции обычно принимают евро, меньшие магазины и кафе могут не спешить это делать. В некоторых случаях эти заведения могут даже взимать дополнительную комиссию за расчеты в евро.

Также следует знать, что обменный курс евро может быть не очень выгодным. Финансовые эксперты рекомендуют конвертировать евро в польские злотые перед осуществлением транзакций или использовать карточку, которая не предусматривает комиссию за конвертацию валюты.