"Уезжайте в Украину": все больше беженцев покидают Польшу из-за антиукраинских настроений

Всего за 7 месяцев 2026 года число украинцев, имеющих в Польше статус временной защиты, сократилось практически на 15 тысяч. Часть беженцев переходит на другие правовые статусы, но значительная доля возвращается в Украину или переезжает в другие страны.

Еще одной причиной сокращения числа украинцев, имеющих временную защиту в Польше, называют ее утрату, в частности из-за пребывания за пределами страны более месяца. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел и администрации Польши. Впрочем, многие украинцы сообщают, что причиной переезда стала неприязнь поляков, пишет "Радио Свобода".

Почему все больше украинцев уезжает из Польши?

Юлия Московчук покинула Мелитополь вместе со своими двумя сыновьями в первый день полномасштабной войны. Убежище семья нашла в городе Торунь, что в более чем 250 километрах от Варшавы. Впоследствии в Торунь также приехали ее мама, папа и бабушка.

Женщина рассказала, что выбрала Польшу из-за близости к Украине, а также потому, что понимала польский язык. Местные жители хорошо приняли семью: помогали с жильем, одеждой и едой. Но украинка рассказала, что несколько раз ее старший сын попадал в неприятные ситуации из-за того, что общался на украинском языке.

Он ехал в трамвае или автобусе и разговаривал по телефону. К нему пристали: "Почему ты в Польше не говоришь по-польски?". Он ответил, что общается с украинцами и говорит на родном языке. Конфликт был, но минимальный. Или гулял на улице с другом, тоже украинцем. К ним подошел мужчина и начал говорить, что нужно разговаривать по-польски. Там чуть не дошло до драки, но второй парень достал телефон и начал снимать этого мужчину, тогда все закончилось,

– рассказала Юлия Московчук.

Первого июля 2026 года семья вернулась в Украину и сейчас проживает в Запорожье. Возвращаться в Польшу Юлия не планирует, а причиной называет совокупность различных факторов: тоску по дому, желание детей учиться в украинской школе и тому подобное.

Но еще одним фактором было отношение к украинцам. У меня тоже был страх: не дай Бог, что-то случится. Было страшно выйти на улицу, с кем-то заговорить, чтобы услышали, что ты украинец,

– добавила женщина.

Между тем украинка Людмила с двумя дочерьми переехала в Польшу из Киева. Прожив там полтора года, семья переехала в Испанию, а еще через семь месяцев вернулась в Польшу снова ради обучения дочерей.

Впрочем, после возвращения отношение к украинцам ощущалось уже совсем иначе – ее семья начала сталкиваться с неприязнью из-за украинского происхождения.

Создавалось такое впечатление, будто ты идешь по улице, а тебе сейчас камешком бросят в спину. Чувствовали косые взгляды. Моя мама в последнее время, когда ехала с работы, не разговаривала в автобусе на украинском. Когда кто-то звонил, она отвечала, что перезвонит уже дома. Дочь пошла подрабатывать в магазин, а сотрудница-полячка ей сказала: "Ты здесь работать точно не будешь, езжай в Украину". Нам обмазывали двери вареньем, подбрасывали мусор, а потом один поляк с нижнего этажа начал кричать маме: "Уезжайте в Украину!",

– рассказала Людмила.

Окончательное решение о переезде из Польши женщина приняла после инцидента с дочерью. Та гуляла в парке с друзьями, когда к компании подошли взрослые поляки и попросили сигареты. Подростки ответили, что не курят, и после этого начался конфликт из-за украинского акцента.

Начались словесные оскорбления. Моя дочь вообще стояла в стороне, смотрела что-то в телефоне. Полька вырвала у нее телефон из рук и ударила ее так, что выбила зубы. Один передний зуб – почти под корень, мы его так и не смогли спасти, второй пострадал чуть меньше. Когда увидели у ребенка кровь – сбежали,

– рассказала женщина.

По ее словам, подростки сразу же побежали в магазин, где находились полицейские, но те приказали им идти домой. После этого женщина подала заявление в полицию, но подозреваемых до сих пор не установили.

Важно! По данным Главного управления полиции Польши, за первое полугодие 2026 года украинцы подали 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти. Речь идет об угрозах, физических нападениях, оскорблениях и т. п. Это более чем на 30 % больше, чем в прошлом году, и практически на 35 % больше, чем в 2024 году. Если тенденция сохранится, количество зарегистрированных случаев может стать рекордным.