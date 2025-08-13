Украинка рассказала о самом странном законе Нидерландов
- В Нидерландах нужно иметь сертификат об умении плавать для посещения бассейна.
- Нидерланды характеризуются высокими зарплатами, чистотой и добрым отношением к животным.
Украинка Анна Дейнеко рассказала, что ее больше всего удивило в Нидерландах. Девушка проживает в этой стране уже 4 месяца.
В комментарии для 24 Канал Анна рассказала об одном "странном" законе Нидерландов. Там нельзя просто пойти в бассейн – нужен специальный сертификат.
Смотрите также Мы частенько слышали "сваливай в Украину", – украинка рассказала, почему переехала из Чехии в Нидерланды
Что больше всего удивило украинку в Нидерландах?
Анна Дейнеко рассказала, что жители Нидерландов, которые хотят посещать бассейн, должны иметь сертификат о том, что они действительно умеют плавать.
Дети учатся здесь плавать даже в одежде, потому что в основном Нидерланды это высушенная от моря земля, здесь повсюду каналы и дамбы. Типа если вдруг что-то, то ты должен уметь плавать,
– объяснила она.
К слову, ранее Анна рассказала о плюсах и минусах жизни в Нидерландах. Кроме дорогого жилья и трудностей с поиском работы, украинка рассказала о том, что в Нидерландах постоянно "сыро".
Несмотря на это, там очень чисто, хорошо относятся к животным и высокие зарплаты.