Украинка Анна Дейнеко рассказала, что ее больше всего удивило в Нидерландах. Девушка проживает в этой стране уже 4 месяца.

В комментарии для 24 Канал Анна рассказала об одном "странном" законе Нидерландов. Там нельзя просто пойти в бассейн – нужен специальный сертификат.

Что больше всего удивило украинку в Нидерландах?

Анна Дейнеко рассказала, что жители Нидерландов, которые хотят посещать бассейн, должны иметь сертификат о том, что они действительно умеют плавать.

Дети учатся здесь плавать даже в одежде, потому что в основном Нидерланды это высушенная от моря земля, здесь повсюду каналы и дамбы. Типа если вдруг что-то, то ты должен уметь плавать,

– объяснила она.

К слову, ранее Анна рассказала о плюсах и минусах жизни в Нидерландах. Кроме дорогого жилья и трудностей с поиском работы, украинка рассказала о том, что в Нидерландах постоянно "сыро".

Несмотря на это, там очень чисто, хорошо относятся к животным и высокие зарплаты.