"Будет наказание очень строгое": за одно нарушение в Польше будут лишать прав на 3 месяца

Уже за одно нарушение правил дорожного движения в Польше в скором времени будет налагаться наказание в виде лишения водительских прав на три месяца. Речь идет о безопасном пересечении железнодорожного переезда.

В Польше всех водителей, выехавших на железнодорожный переезд на красный свет, будут лишать водительских прав на 3 месяца. Соответствующий законопроект будет подготовлен уже к следующему заседанию Рады министров, пишет InPoland.

Почему в Польше будут изымать водительские права?

Такое строгое наказание за пересечение железнодорожного переезда в неположенное время планируют ввести из-за аварии, произошедшей недавно в Сокольниках Сухих. Тогда грузовик выехал на железнодорожный переезд, несмотря на красный свет, и столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Люблина в Щецин.

В результате ДТП погиб человек, а на инцидент отреагировали премьер-министр Дональд Туск и министр инфраструктуры Дариуш Климчак. Они заявили, что необходимы "радикальные изменения" в действующих правилах.

В связи с этим министр инфраструктуры анонсировал введение новых правил: согласно им, каждого водителя, выехавшего на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, будут лишать водительского удостоверения на три месяца.

Наряду с этим планируется внести изменения и в Уголовный кодекс, что будет сделано в сотрудничестве с Министерством юстиции. Климчак заявил, что поведение, приводящее к гибели людей и серьезным ДТП, "будет наказываться очень строго".

В таком случае суд будет обязан назначить наказание в виде тюремного заключения, а не просто лишить нарушителя водительских прав. Наказание будет применяться ко всем, кто создает опасные ситуации на железнодорожных переездах.

Что еще стоит знать водителям в Польше?

В скором времени миллионам водителей в Польше придется заменить водительское удостоверение, чтобы и дальше ездить. Это касается владельцев прав старого образца, выданных до 18 января 2013 года. Замена прав будет платной и обойдется примерно в 115 злотых. Все это делается для того, чтобы привести польские водительские удостоверения в соответствие с европейскими нормами.

Ранее мы уже рассказывали, нужно ли будет менять водительские права украинцам, которые ездят в Польше.