У Польщі усіх водіїв, що виїдуть на залізничний переїзд на червоне світло, позбавлятимуть посвідчення на 3 місяці. Відповідний законопроєкт підготують вже до наступного засідання Ради міністрів, пише InPoland.

За що в Польщі забиратимуть водійське посвідчення?

Таке жорстке покарання за перетин залізничного переїзду у неправильний час планують ухвалити через аварію, що трапилася нещодавно у Сокольниках Сухих. Тоді вантажівка виїхала на залізничний проїзд попри червоне світло та зіштовхнулася з пасажирським потягом, що прямував з Любліна до Щецина.

В результаті ДТП загинула людина, а на інцидент відреагували прем'єр-міністр Дональд Туск та міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Вони заявили. що потрібні "радикальні зміни" до чинних правил.

Відтак міністр інфраструктури анонсував запровадження нових правил: згідно з ними кожного водія, що виїде на залізнично-дорожній проїзд на червоне світло, позбавлятимуть водійського посвідчення на три місяці.

Разом з цим планують внести зміни й до Кримінального кодексу, що робитимуть у співпраці з Міністерством юстиції. Клімчак заявив, що поведінка, яка призводить до втрати життя та серйозних ДТП, "каратиметься дуже суворо".

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У такому випадку суд буде зобов'язаний призначити покарання у вигляді тюремного ув'язнення, а не лише позбавити порушника водійських прав. Покарання будуть застосовувати до всіх, хто створює небезпечні ситуації на залізничних переїздах.

Що ще варто знати водіям у Польщі?

Незабаром мільйонам водіїв у Польщі доведеться замінити водійське посвідчення, аби й далі їздити. Стосується це власників прав старого зразка, виданих до 18 січня 2013 року. Заміна прав буде платною та обійдеться у приблизно 115 злотих. Все це робиться для того, аби привести польські водійські посвідчення у відповідність з європейськими нормами.

Раніше ми вже розповідали, чи потрібно буде змінювати посвідчення українцям, що їздять у Польщі.