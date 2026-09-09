Змінити водійські посвідчення доведеться через чинні правила у Європейському Союзі – їхньою метою є привести у відповідність правила про документи у різних країнах-членах, пише InPoland.

Кому потрібно обміняти водійське посвідчення у Польщі?

У Польщі попереджають, що обміняти посвідчення доведеться мільйонам водіїв, але робити це не потрібно негайно. Обмін розпочнеться аж 19 січня 0228 року та триватиме до 18 січня 2033 року. Для того, аби уникнути черг у сервісних центрах, запровадять спеціальний графік приймання.

Обміну, очікується, підлягатимуть 15 мільйонів документів, а за їхню зміну потрібно буде платити. Зараз видача пластику у Польщі коштує 115,50 злотих, і до цієї вартості потрібно додати також вартість фотографії.

Для того, аби просто замінити посвідчення, не потрібно буде проходити медогляд. Втім, його доведеться пройти людям, яким попереднє посвідчення видали на обмежений термін через стан здоров'я.

Для заміни водійських прав потрібно буде подати документи до відповідного уженду. Ось що має бути серед документів:

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заява на заміну посвідчення;

документ, що посвідчує особу;

фотографія;

чинне посвідчення водія;

підтвердження оплати за нове посвідчення.

Форму можна завантажити заздалегідь, або ж заповнити вже в управлінні.

Чи потрібно замінювати водійські посвідчення українцям?

Зараз українці в Польщі можуть отримати тимчасовий захист, що продовжили до 4 березня 2028 року. Згідно з загальноєвропейським правилам біженцям з тимчасовим захистом не потрібно змінювати права на національні – можна користуватися українськими.

Але якщо тимчасового захисту немає, або ж людина його втратила, включається загальний порядок. У Польщі після 185 днів проживання в країні права необхідно обміняти на польські. За порушення правил передбачений штраф від 1500 злотих, що може в суді дійти до 30 000 злотих та заборони на керування.