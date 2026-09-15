Для временной защиты украинкам теперь требуется подтверждение пересечения границы: какое именно

Новые правила о временной защите предусматривают дополнительные проверки. Украинкам, впервые выезжающим в ЕС с целью получения защиты, рекомендуется иметь подтверждение о пересечении границы.

Именно документ о законном пересечении украинской границы поможет избежать требований о предоставлении дополнительных документов, в том числе военно-учетных, пишет "РБК-Украина".

Какие документы должны иметь у себя украинки для пересечения границы?

Консульская служба МИД сообщила, что несколько документов могут подтвердить законность въезда, но автоматически их не выдают, поэтому для их получения следует обращаться лично к пограничникам.

В частности, основным документом, подтверждающим законность выезда через официальные пункты пропуска, является штамп в заграничном паспорте о выезде из Украины. Именно его следует попросить поставить у пограничников при пересечении границы.

Если же штампа нет, тогда гражданка или ее законный представитель могут обратиться по электронному адресу Главного центра обработки специальной информации ГПСУ – так можно получить справку о пересечении государственной границы.

Справка выдается на официальном бланке и заверена цифровой подписью. Она сама по себе является достаточным документом для рассмотрения компетентными органами ЕС.

Что еще следует знать при пересечении границы?

Если гражданка впервые подает заявление на получение временной защиты в ЕС, дата подтвержденного пересечения границы не должна предшествовать дате подачи заявления более чем на 90 дней. Кроме того, в Министерстве иностранных дел советуют учитывать также и правила повторного въезда – например, если человек возвращается в Украину или надолго выезжает из страны пребывания, но не уведомляет об этом соответствующие органы, временную защиту могут аннулировать.

А вот в случае повторного обращения в ЕС будут применяться уже новые критерии проверки.