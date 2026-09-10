Во Франции похитили 4 картины Ренуара: 2 из них уже нашли в неожиданном месте

В ночь на 8 сентября двое неизвестных грабителей проникли в музей известного импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара. Всего за 3 минуты они успели вырезать 4 полотна и скрыться с ними.

Музей Ренуара расположен в городе Кань-сюр-Мер на юге Франции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на рассвете двое мужчин проникли в музей и вырезали картины, пишет TF1 со ссылкой на полицию.

Что известно о краже картин Ренуара?

Во время проникновения злоумышленников в музей сработала сигнализация, и всего через 5 минут прибыли полицейские. Злоумышленникам, вооруженным металлическими пилками, все же удалось скрыться с работами, принадлежавшими Ренуару. Их стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

Впрочем, во время побега два похищенных полотна ворам пришлось оставить в саду – их быстро нашли и вернули в музей.

Одна из картин, по данным СМИ, – "Коко читает" 1905 года. На ней изображен сын Ренуара с длинными светлыми волосами. Также известно о похищении следующих картин:

"Портрет мадам Колонна Романо" (1910 год);

"Портрет мадам Стивен Пишон" (1895 год);

"Девушка у колодца" (1886 год).

Грабители взяли с собой полотна "Портрет мадам Колонна Романо" и "Девушка у колодца". Во французских СМИ уже отмечают, что ограбление странным образом напоминает ограбление Лувра, когда корону императрицы Евгении выбросили по пути бегства, пишет Le Monde.

В музее в поместье Ле-Колетт хранятся 13 картин Ренуара – и именно там художник провел последние годы своей жизни. Впрочем, в музее сейчас выставлены также и работы нескольких других известных художников – Пьера Боннара, Рауля Дюфи и Аристида Майоля.