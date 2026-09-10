Музей Ренуара розташований у місті Кань-сюр-Мер на півдні Франції. Камери відеоспостереження зафіксували, як на світанку двоє чоловіків проникли до музею та вирізали картини, пише TF1 з посиланням на поліцію.

Що відомо про викрадення картин Ренуара?

Під час проникнення зловмисників до музею спрацювала сигналізація, і всього за 5 хвилин приїхали поліцейські. Зловмисникам, озброєним металевими пилками, все ж вдалося втекти з роботами, що належали Ренуару. Їхню вартість оцінюють у 9 мільйонів євро.

Втім, під час втечі два викрадені полотна крадіям довелося залишити у саду – їх швидко відшукали та повернули до музею.

Одна з картин, за даними медіа, "Коко читає" 1905 року. На ній зображено сина Ренуара з довгим світлим волоссям. Також відомо про викрадення таких картин:

"Портрет мадам Колонна Романо" (1910 рік);

"Портрет мадам Стівен Пішон" (1895 рік);

"Дівчина біля колодязя" (1886 рік).

Забрали з собою грабіжники полотна "Портрет мадам Колонна Романо" та "Дівчина біля колодязя". У французьких медіа вже зазначають, що пограбування дивним чином нагадує пограбування Лувру, коли корону імператриці Євгенії викинули вздовж шляху втечі, пише Le Monde.

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У музеї в маєтку Ле-Колетт зберігаються 13 картин Ренуара – і саме там художник провів останні роки свого життя. Втім, у музеї зараз виставлені також і роботи кількох інших відомих митців – П'єра Боннара, Рауля Дюфі та Арістіда Майоля.