"Чрезвычайно быстро и профессионально": в Испании воры похитили сокровища бронзового века за 4 минуты

В испанском городе Вильена воры похитили "Сокровище Вильены", которое является одной из самых выдающихся коллекций золота бронзовой эпохи. На все ограбление у преступников ушло 4 минуты.

Группа неизвестных преступников всего за несколько минут вынесла из испанского музея очень ценное сокровище, пишет The Guardian.

Что известно о похищенных сокровищах в Испании?

Воры ограбили археологический музей Вильены и похитили более 50 предметов из знаменитого "Сокровища Вильены". Произошло это примерно в 05:20 утра в четверг, 27 августа. Представитель городского совета сообщил, что уже через 4 минуты воры покинули здание. Ограбление он назвал "чрезвычайно быстрым и профессиональным".

Они похитили большую часть сокровищ,

– заявил мэр города Фульгенсио Сердан.

Были похищены три бутылки, 11 чаш, 29 браслетов и несколько других предметов. Большинство из этих предметов изготовлены из золота, однако в коллекции также были изделия из янтаря, железа и серебра. Экспонаты датируются примерно 1000 годом до нашей эры.

Мэр оценивает, что одна только стоимость золота может составить примерно 1,7 миллиона евро.

По данным властей, воры прибыли на нескольких автомобилях, а в сам музей, вероятно, проникли через окно. Все системы безопасности в это время работали, а со стороны музея, как уверяют власти, не обнаружено явных недостатков в системе охраны.

Что стоит знать о "Сокровище Вильены"?

Золото было найдено в 1963 году – археолог Хосе Мария Солер обнаружил его в сосуде в высохшем русле реки недалеко от города. Историческая и археологическая ценность этой коллекции считается неоценимой.

Расследование пока продолжается, а похищенные артефакты разыскиваются.