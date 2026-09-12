Можно ли получить повторную временную защиту в ЕС: новые правила

В 2026 году для украинцев существенно изменились правила получения временной защиты: появились новые ограничения, а также различия в правилах между странами. Поэтому перед переездом в Европу следует учесть несколько факторов.

Временная защита недавно была продлена до 2028 года – однако ее правила уже не так просты, как раньше, пишет Visit Ukraine. Украинцы не могут свободно "выбирать" страну для проживания повторно, если у них уже есть временная защита, а условия проживания сильно различаются в зависимости от государства.

Можно ли получить повторную временную защиту в ЕС?

Сейчас повторное получение временной защиты в другой стране Европейского Союза по-прежнему формально возможно – но оно не происходит автоматически и имеет существенные ограничения. Главным правилом является принцип, что одна страна предоставляет одну защиту. Это означает, что украинцы не могут одновременно иметь защиту в двух разных странах – чтобы подать заявление в другой стране, нужно сначала прекратить или утратить предыдущий статус.

Уже после этого новая страна рассматривает заявление о предоставлении защиты так, как будто оно подается впервые. Впрочем, решение уже не гарантировано, ведь в 2026 году некоторые страны ЕС начали более осторожно подходить к повторным заявлениям.

Важно! Недавно в ЕС вступили в силу новые правила предоставления временной защиты для украинцев. Касаются они, в частности, мужчин призывного возраста. Согласно им, убежище не будет предоставлено тем из них, кто не может подтвердить исполнение воинской обязанности или освобождение от нее. Правило не распространяется на мужчин, уже имеющих временную защиту в ЕС, а в случае повторной подачи заявления документы уже будут требовать.

Наибольшие шансы на повторное оформление есть в странах с наиболее гибкой политикой в отношении украинцев – но даже там могут возникнуть определенные сложности, такие как задержки, дополнительные проверки или отсутствие социальной поддержки на начальном этапе.

Итак, вот как получить временную защиту повторно:

Проверьте статус предварительной регистрации. Узнайте правила в стране ЕС, куда планируете переезд. Прекратите действие предыдущей временной защиты. Подготовьте документы для новой регистрации. Подтвердите основания для переезда. Подайте заявление в миграционный орган новой страны.

Некоторые страны также могут требовать официального подтверждения прекращения предыдущей временной защиты – без этого новая регистрация будет невозможна. Но на практике иногда делаются исключения в связи с: