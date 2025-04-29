Можно, но с умом: сколько алкоголя разрешено перевозить через границу

Украинцы, которые едут за границу, часто берут с собой алкогольные напитки. В соответствии с таможенным законодательством, транспортировка таких напитков подлежит индивидуальному регулированию в каждой стране.

Есть много продуктов, которые можно перевозить через границу. Алкоголь тоже можно ввозить в страны ЕС, но есть определенные ограничения, передает 24 Канал.

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Сколько алкоголя можно перевозить через границу

Если количество алкоголя превысит разрешенную, то это может привести к конфискации и уплате акцизного налога на незадекларированные товары.

При этом транспортировка алкоголя подпадает под действие таможенных правил отдельных стран, которые могут существенно отличаться:

Польша

– пиво – до 16 литров;

– игристое вино – до 2 литров;

– креплёное вино (херес, портвейн) – до 2 литров;

– алкоголь с содержанием спирта свыше 22% – до 1 литра;

– этиловый спирт (80% и более) – до 1 литра;

– другой алкоголь с содержанием спирта менее 22% – до 2 литров.

Словакия

– алкоголь с содержанием спирта свыше 22% – 1 литр;

– алкоголь с содержанием спирта менее 22% – 2 литра;

– вино – 4 литра;

– игристое вино – 2 литра;

– пиво – 16 литров.

Венгрия

– спиртные напитки (учитывая водку) – 10 литров;

– вино с содержанием алкоголя выше 22% – 20 литров;

– вино – 90 литров;

– игристое вино – 60 литров;

– пиво – 110 литров.

Румыния

– алкоголь с содержанием спирта свыше 22% – 1 литр;

– вино – 2 литра;

– пиво – 16 литров.

Молдова

– пиво – 5 литров;

– вино и другой алкоголь – 2 литра.

В то же время в Украину разрешено ввозить до 5 литров пива, менее 2 литров вина и не более 1 литра крепких спиртных напитков с содержанием алкоголя более 22%.