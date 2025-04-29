Є багато продуктів, які можна перевозити через кордон. Алкоголь теж можна ввозити до країн ЄС, але є певні обмеження, передає 24 Канал.

Читайте також Чи можна перевозити сушені гриби через кордон

Скільки алкоголю можна перевозити через кордон

Якщо кількість алкоголю перевищить дозволену, то це може призвести до конфіскації та сплати акцизного податку на незадекларовані товари.

При цьому транспортування алкоголю підпадає під дію митних правил окремих країн, які можуть суттєво відрізнятися:

Польща

– пиво – до 16 літрів;

– ігристе вино – до 2 літрів;

– кріплене вино (херес, портвейн) – до 2 літрів;

– алкоголь з вмістом спирту понад 22% – до 1 літра;

– етиловий спирт (80% і більше) – до 1 літра;

– інший алкоголь з вмістом спирту менш як 22% – до 2 літрів.

Словаччина

– алкоголь з вмістом спирту понад 22% – 1 літр;

– алкоголь з вмістом спирту менш як 22% – 2 літри;

– вино – 4 літри;

– ігристе вино – 2 літри;

– пиво – 16 літрів.

Угорщина

– спиртні напої (враховуючи горілку) – 10 літрів;

– вино з вмістом алкоголю вище 22% – 20 літрів;

– вино – 90 літрів;

– ігристе вино – 60 літрів;

– пиво – 110 літрів.

Румунія

– алкоголь з вмістом спирту понад 22% – 1 літр;

– вино – 2 літри;

– пиво – 16 літрів.

Молдова

– пиво – 5 літрів;

– вино та інший алкоголь – 2 літри.

Водночас в Україну дозволено ввозити до 5 літрів пива, менш як 2 літри вина і не більше 1 літра міцних спиртних напоїв з вмістом алкоголю понад 22%.