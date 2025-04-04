Є багато продуктів, які можна перевозити через кордон. Сушені гриби теж можна ввозити до країн ЄС, проте є кілька важливих нюансів. Про це пише 24 Канал.

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Скільки сушених грибів можна перевезти через кордон

Дозволена кількість сушених грибів для перевезення – до 2 кілограмів. Гриби повинні бути щільно запакованими й не мати ознак зараження чи плісняви.

Найкраще, щоб там була заводська упаковка, однак можна перевозити й гриби домашнього сушіння. Але в такому випадку їх слід добре запакувати, а в ідеалі ще й промаркувати.

Тож, щоб уникнути проблем, найкращим рішенням буде:

запакувати гриби у прозорий пакет або контейнер;

покласти їх в легкодоступне місце (ручну поклажу);

додати коротку записку з назвою виду грибів.

Загалом, якщо везти за кордон невелику кількість сушених грибів для власного споживання, то проблем виникнути не повинно.

Проте для ввезення більшої кількості продукту потрібно мати відповідні документи, зокрема фітосанітарний сертифікат.