Заборона ЄС на ввезення молока не стосується шоколаду чи цукерок. Тобто шоколадні цукерки можна сміливо перевозити через кордон. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому шоколадні цукерки можна провозити в ЄС

Річ у тім, що шоколад та шоколадні цукерки не підпадають під заборону, оскільки містять перероблене молоко. І, на відміну від сирого молока, шоколад та солодощі не є джерелом небезпечних хвороб.

Проте все ж існує певний ліміт на ввезення смаколиків до ЄС.

Зверніть увагу. Якщо у цукерках є алкоголь, то враховується норма й на ввезення алкоголю. В ЄС дозволено провозити до 1 літра міцних напоїв або 2 літри слабоалкогольних.

Є обмеження: скільки цукерок можна перевезти

Із собою в ЄС можна взяти до 2 кілограмів шоколадних цукерок або інших солодощів. Якщо перевозите понад 2 кілограми, то митники можуть запитати, чи це для комерційних цілей.

Часто вони можуть закрити очі на кілька "зайвих" кілограмів, якщо бачать, що це справді для особистого споживання або на подарунки. Проте якщо цукерок надто багато, то вони мають право вимагати сплати мита або конфіскувати товар.