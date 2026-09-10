Хотят ограничить иммиграцию: популярная страна ЕС ужесточает правила получения гражданства

Правительство Ирландии уже одобрило разработку законопроекта о пересмотре правил предоставления гражданства. Это делается для того, чтобы привести иммиграционные требования в соответствие с правилами других европейских стран.

В среду, 9 сентября, Министерство юстиции Ирландии опубликовало заявление относительно нового законопроекта о предоставлении гражданства страны. Согласно предложенным изменениям, большинству заявителей для получения паспорта Ирландии потребуется прожить в стране 8, а не 5 лет, пишет Bloomberg.

Как изменятся правила предоставления гражданства в Ирландии?

Изменение обязательного срока проживания в стране – это не единственное изменение в процедуре получения гражданства, что готовит Ирландия. В частности, кандидаты также должны будут сдать языковые экзамены по английскому или ирландскому языку.

И новые ограничения готовятся не только в Ирландии: на самом деле иммиграционный контроль хотят усилить правительства по всей Европе. Происходит это из-за давления ультраправых партий, популярность которых только возрастет. Эти партии рассматривают вопрос иммиграции как ключевой политический.

На прошлой неделе ультраправая партия "Альтернатива для Германии" показала свой лучший результат за всю историю на выборах в федеральной земле. Одно из обещаний в предвыборной программе партии – это именно ограничение иммиграции.

А вот правительство Великобритании во главе с Лейбористской партией под давлением антииммиграционной партии Reform UK предложило удвоить базовый срок получения постоянного вида на жительство с 5 до 10 лет. Эти планы должны быть реализованы осенью 2026 года, но они предусматривают исключения для лиц с высоким уровнем дохода и тех, кто "вносит вклад" в жизнь местного сообщества.

Я несу ответственность за регулирование миграции в интересах экономического и социального благосостояния страны. Эти предложения не направлены на то, чтобы ограничить интеграцию или исключить мигрантов из ирландского общества,

– заявил министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган.

Новый план Ирландии еще предстоит вынести на обсуждение в парламенте, и только после этого законопроект может вступить в силу.