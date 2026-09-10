У середу, 9 вересня, Міністерство юстиції Ірландії опублікувало заяву щодо нового законопроєкту про надання громадянства країни. Відповідно до запропонованих змін, більшості заявників для того, аби отримати паспорт Ірландії, потрібно буде прожити у країні 8, а не 5 років, пише Bloomberg.

Як зміняться правила надання громадянства в Ірландії?

Зміна обов'язкової кількості років проживання у країні, це не єдина зміна до отримання громадянства, що готує Ірландія. Зокрема, кандидати також повинні будуть скласти мовні іспити з англійської або ірландської мови.

І нові обмеження готують не тільки в Ірландії: насправді імміграційний контроль хочуть посилити уряди по всій Європі. Відбувається це через тиск ультраправих партій, популярність яких тільки зросте. Ці партії розглядають питання імміграції як ключове політичне.

Минулого тижня ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" показала свій найкращий результат за всю історію на виборах у федеральній землі. Одна з обіцянок у передвиборчій програмі партії – це саме обмеження імміграції.

А ось уряд Великої Британії на чолі з Лейбористською партією через тиск антиімміграційної партії Reform UK запропонував подвоїти базовий термін отримання постійного проживання з 5 до 10 років. Ці плани мають бути втілені восени 2026 року, але вони передбачають винятки для осіб з високим рівнем доходу та тих, хто "робить внесок" у життя місцевої громади.

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Я несу відповідальність за регулювання міграції в інтересах економічного та соціального добробуту країни. Ці пропозиції не мають на меті обмежити інтеграцію або виключити мігрантів з ірландського суспільства,

– заявив міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган.

Новий план Ірландії ще мають винести на обговорення у парламенті, і тільки після цього законопроєкт може стати чинним.