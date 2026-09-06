Уже с 6 сентября: правила въезда в ЕС стали значительно строже для украинцев

Уже с сегодняшнего дня украинцам станет сложнее попасть в ЕС, поскольку ужесточились правила въезда. С 6 сентября все исключения, касающиеся работы системы EES, больше не действуют.

До сегодняшнего дня в ЕС еще действовали временные льготы в отношении системы EES. Несмотря на то, что она была введена еще в апреле, в течение туристического сезона в особо загруженных аэропортах разрешалось не снимать отпечатки пальцев и не сканировать загранпаспорта. Однако уже сейчас правила стали значительно строже, пишет Euronews.

Почему правила въезда в ЕС стали более строгими?

Согласно правилам системы EES, все граждане третьих стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны перед въездом сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и отсканировать загранпаспорт. Несмотря на то, что сообщалось, будто процедура занимает менее минуты, на практике она очень быстро посеяла хаос в больших аэропортах.

Накануне пика летних путешествий внедрение системы привело к тому, что немало рейсов пришлось отложить или вовсе отменить. А сотни пассажиров не успели на свои самолеты из-за огромных очередей на паспортном контроле. В связи с этим странам-членам разрешили временно приостановить сбор биометрических данных, чтобы разгрузить пункты пропуска. Впрочем, уже сейчас это исключение теряет силу.

Поэтапное внедрение системы EES началось еще в октябре 2025 года, а полноценно она заработала 10 апреля 2026 года. Так все это время пограничники имели некую "страховку" – возможность в случае исключительной ситуации временно упростить въезд.

Острее всего полноценное внедрение правил почувствуют пассажиры самолетов: в Международной ассоциации воздушного транспорта сообщают, что стандартная проверка паспорта, которая раньше занимала 20–25 секунд, теперь отнимает 90. В результате время ожидания в больших аэропортах практически утроилось.

Поэтому путешественникам рекомендуют закладывать значительно больше времени на поездки, если предстоит пересекать границы ЕС. В то же время даже прибытие в аэропорт заранее не гарантирует контроля над ситуацией: стойки регистрации багажа могут не работать за 4 часа до вылета, а в очереди на паспортный контроль не удастся обогнать других пассажиров только потому, что ваш рейс уже объявили на посадку.

Авиакомпании уже требуют продлить исключения как минимум до конца зимнего сезона.

Мы продолжаем оказывать давление на Европейскую комиссию, чтобы она разрешила использование этих мер и после сентября, осознавая, что впереди еще долгий путь до того, как EES начнет полноценно и стабильно работать во всех странах-участницах,

– заявил директор по связям с общественностью британской ассоциации туристического бизнеса ABTA Люк Петербридж.

В июле среднее время ожидания в некоторых аэропортах удвоилось: во Франкфурте оно выросло с 60 до 120 минут, в Мюнхене – с 31 до 60, а в Амстердаме среднее время ожидания взлетов взлетело с 80 до 120 минут.