До сьогодні у ЄС ще діяли тимчасові пільги щодо системи EES. Попри те, що її запровадили ще у квітні, протягом туристичного сезону в особливо навантажених аеропортах дозволяли не знімати відбитки пальців та сканувати закордонні паспорти. Втім, вже зараз правила стали значно суворішими, пише Euronews.

Чому правила в'їзду до ЄС стали суворішими?

Згідно з правилами системи EES усі громадяни третіх країн, що не входять до Шенгенської зони, мають перед в'їздом зробити фотографію обличчя, зісканувати відбитки пальців та закордонний паспорт. Попри те, що повідомлялося, наче процедура займає менш як хвилину, на практиці вона дуже швидко посіяла хаос у великих аеропортах.

Напередодні піку літніх подорожей впровадження системи призвело до того, що чимало рейсів довелося відкласти, або ж взагалі скасувати. А сотні пасажирів не встигли на свої літаки через величезні черги на паспортному контролі. У зв'язку з цим країнам-членам дозволили тимчасово призупинити збір біометричних даних, аби розвантажити пункти пропуску. Втім, вже зараз це виключення втрачає чинність.

Поетапне впровадження системи EES почалося ще у жовтні 2025 року, а повноцінно вона запрацювала 10 квітня 2026. Та весь цей час прикордонники мали таку собі "страховку" – можливість у випадку виняткової ситуації тимчасово спрощувати в'їзд.

Найгостріше повноцінне впровадження правил відчують пасажири літаків: у Міжнародній асоціації повітряного транспорту повідомляють, що стандартна перевірка паспорта, що раніше займала 20 – 25 секунд, тепер забирає 90. Відтак, час очікування у великих аеропортах практично потроївся.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Відтак мандрівникам радять закладати значно більше часу на поїздки, якщо потрібно перетинати кордони ЄС. Водночас навіть прибуття до аеропорту заздалегідь не гарантує контролю над ситуацією: стійки реєстрації багажу можуть не працювати за 4 години до вильоту, а у черзі на паспортний контроль не вдасться обігнати інших пасажирів тільки через те, що ваш рейс уже оголосили на посадку.

Авіатори вже вимагають продовжити винятки принаймні до кінця зимового сезону.

Ми продовжуємо тиснути на Європейську комісію, щоб дозволити використання цих заходів і після вересня, усвідомлюючи, що попереду ще довгий шлях до того, як EES почне повністю та стабільно працювати в усіх країнах-учасницях,

– заявив директор з публічних зв'язків британської асоціації турбізнесу ABTA Люк Петербрідж.

У липні середній час очікування в деяких аеропортах подвоївся: у Франкфурті він зріс з 60 до 120 хвилин, у Мюнхені – з 31 до 60, а в Амстердамі середній час очікування злетів з 80 до 120 хвилин.