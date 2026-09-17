Пограничный пункт пропуска с Молдовой приостановил работу: что произошло

На пограничном пункте пропуска "Паланка–Маяки–Удобное" приостановлены все операции по пропуску. Водителей, направляющихся в Молдову, просят выбирать другие маршруты.

Пункт пропуска на границе с Молдовой "Паланка–Маяки–Удобное" приостановил пропуск автомобилей, сообщает ГПСУ.

Почему не работает пункт пропуска?

Молдавские пограничники сообщили, что оформление людей и транспортных средств на пункте пропуска "Паланка–Маяки–Удобное" пришлось временно приостановить из-за технических неисправностей.

Поэтому граждан попросили выбирать для поездки другие пограничные пункты пропуска, а также следить за актуальной информацией.

В целом на украинско-молдавской границе зарегистрировано 58 пунктов пропуска и пунктов контроля. Из них 41 – автомобильные пункты, 2 – паромные, 3 – речные и еще 9 – железнодорожные. Также есть 3 пункта контроля.

Что еще стоит знать водителям?

Напомним, что недавно Пограничная полиция Республики Молдова сообщила, что еще на трех пунктах пропуска контроль будет немного скорректирован. Это происходит из-за атак России, а изменения призваны защитить персонал КПП от обстрелов. Изменятся правила на следующих пунктах:

Джурджулешти – Рени;

Бричены – Россошань;

Крива – Мамалига.

Уже с 12 сентября персонал контрольных органов Молдовы вернулся на национальную территорию и осуществляет свою деятельность с территории Молдовы. Там также отметили, что это не должно повлиять на функциональность пунктов пропуска.